(pso) - A l'aéroport, billet business en main, l'homme d'affaires double la classe éco qui piétine entre les rubans bleus griffés Luxair. Il continue d'admirer le serpent de voyageurs depuis les bureaux vitrés du premier étage en honorant les impératifs professionnels dus avant le décollage. Le premier fournisseur mondial de travail flexible a ouvert hier au Findel le premier Regus Express du Grand-Duché. Il s'ajoute aux six centres d'affaires luxembourgeois de Regus. La multinationale compte entre 7 et 8.000 employés, est cotée à la Bourse de Londres et siège au Grand-Duché. C'est peu connu. La société créée en 1989 à l'initiative d'un entrepreneur britannique, Mark Dixon, propose des solutions adaptées aux besoins d'entreprises de plus en plus avides de flexibilité. Elle revendique 3.000 sites dans 900 villes et 120 pays.





Vue sur le tarmac







Les 450m² de bureaux répartis au-dessus du hall des départs et des salles d'embarquement accueillent les personnes désirant se connecter pour quelques heures ou les sociétés désirant un point d'ancrage d'une journée ou d'un mois. L'espace de coworking s'ouvre aux abonnés du groupe et à qui souhaiterait dépenser 19 euros pour envoyer ses emails en dégustant un café dans une ambiance de bureau. Les sociétés luxembourgeoises ou internationales loueront les salles de réunion – Caravelle, 747, Concorde ou Jumbo jet – et les espaces de travail. «Un bureau individuel coûte à partir de 900 euros», explique Philippe Canu, Country manager de Regus Luxembourg. Les sociétés actives à l'aéroport ont déjà manifesté leur intérêt pour utiliser les salles qui ont pour certaines vue sur le tarmac. Luxairport y organisera ses conseils d'administration.











La société d'exploitation de l'aéroport est partie prenante à l'initiative. «Nous estimons que les revenus seront supérieurs par ce partenariat plutôt que par une location pure et simple», explique Johan Vanneste, CEO de Luxairport. William Willems, directeur général de Regus Belux, vise des groupes internationaux. Amazon, déjà installée au siège du boulevard Royal en complément de leurs multiples bureaux répartis dans la capitale, ou Ferrero, en train de bâtir son nouveau siège à un jet de pierre de l'aéroport, font partie des cibles. «Les personnes haut placées venant de l'étranger ne prennent pas le temps d'aller dans le centre et convoquent leurs collègues locaux à l'aéroport», explique M. Willems.





Le Brexit dynamise le marché







Les représentants de Regus connaissent les tendances du marché et comptent bien les exploiter. Des bureaux pour les frontaliers employés des grandes sociétés luxembourgeois? «C'est un axe sur lequel nous travaillons», dévoile le directeur Belux. Le Brexit? «Cela bouge énormément», témoigne-t-il encore. Désireux de ne pas briser le secret professionnel, M Willems confesse que le Luxembourg fait partie, avec Dublin, Francfort et Paris, des villes qui intéressent le plus les sociétés basées à Londres et qui nécessitent un accès au marché européen. Selon les représentants de Regus, de nombreuses sociétés Fintech utilisent pour quelques heures les locaux du groupe entre deux rendez-vous luxembourgeois. A l'aéroport ou en ville, Regus prendra le pouls des affaires luxembourgeoises.