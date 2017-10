(ndp/AFP) - L'économie chinoise "ne va pas fermer ses portes au monde" mais au contraire "s'ouvrir encore davantage". Voilà le message martelé ce mercredi par le président Xi Jinping, promettant un traitement "équitable" aux entreprises étrangères présentes en Chine.

"L'ouverture nous amène le progrès, la fermeture nous ramène en arrière. La Chine ne va pas fermer ses portes au monde, mais s'ouvrir encore davantage", a-t-il assuré, en ouverture du congrès quinquennal du Parti communiste chinois (PCC).

Le régime assure qu'il "protégera les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers et toutes les entreprises enregistrées en Chine seront traitées sur un pied d'égalité et équitablement".

Cette ouverture n'est pas vraiment une nouveauté. A l'automne 2013, le Premier ministre chinois avait déjà promis aux entreprises étrangères "un environnement où tous les acteurs auront un accès égal à la production, au marché et aux protections légales."

"On est encore loin d'un level playing field"



"La Chine a encore un très long chemin devant elle", a réagi ce matin Jeannot Erpelding, directeur des affaires internationales de la Chambre de commerce.

"Les entreprises sont encore très loin du principe de 'level playing field' et de se trouver sur un pied d'égalité avec les sociétés locales", a-t-il dit.

Les entreprises luxembourgeoises qui se lancent sur le marché chinois "rencontrent encore beaucoup de difficultés en cours de route qu'elles soient de nature économique, politique, culturelle ou simplement linguistique".



"Toute ouverture économique est à saluer, la question qui se pose est évidemment de savoir si nos entreprises ne sont pas défavorisées aux dépens d'autres. C'est une question d'équilibre".

Des "freins opérationnels" subsistent



Comme le souligne ce matin l'agence AFP, Pékin reste accusé de protectionnisme larvé par ses partenaires commerciaux, et les entreprises étrangères opérant dans le pays déplorent toujours de graves discriminations face aux groupes locaux.

Les entreprises européennes "sont lassées de ces promesses, connaissant bien cette litanie d'engagements (...) jamais matérialisés", se lamentait en septembre la Chambre de commerce de l'UE à Pékin.

Les firmes étrangères sont interdites d'accès à plusieurs secteurs, et dans d'autres, elles doivent impérativement s'associer en coentreprise avec un partenaire local.



"Un certain nombre de freins opérationnels subsistent, cela reste compliqué," souligne Jeannot Erpelding. L'aide d'un partenaire local est souvent essentielle pour une entrée sur le marché chinois. Et il y a intérêt à "bien choisir ce partenaire" pour éviter les problèmes inutiles et les mauvaises surprises.

