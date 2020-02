La Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat a annoncé une réorganisation qui, au 27 mars prochain, se traduira par une vaste réorganisation de son réseau. Ainsi, le nombre d'agences devrait-il se réduire à 54 pour l'ensemble du Luxembourg.

Onze agences de moins pour la Spuerkeess

La Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat a annoncé une réorganisation qui, au 27 mars prochain, se traduira par une vaste réorganisation de son réseau. Ainsi, le nombre d'agences devrait-il se réduire à 54 pour l'ensemble du Luxembourg.

Spuerkeess a décidé de fusionner plusieurs de ses agences bureaux.C'est ainsi que la Banque et Caisse d'épargne de l'Etat a annoncé la fin de ses agences de Bridel, Colmar-Berg, Esch-Lallange, Hosingen, Larochette, Pommerloch, Réiserbann, Wasserbillig, Rumelange et Belle-Etoile à Bartringen. Dans la foulée, le groupe envisage aussi dans l'année de délocaliser sa succursale de Rodange avec sa voisine de Pétange.

Ces modifications, à venir d'ici la fin du premier trimestre 2020, auront été précédées par l'ouverture d'un point de contact au nouveau centre commercial Cloche d'Or à Luxembourg. Sachant aussi que le centre commercial Opkorn de Differdange se verra lui aussi doté d'une agence. Celle-ci devant rassembler les actuels services de Differdange et Niederkorn.

200 salariés de RBC Luxembourg touchés par le plan social Alors que la banque canadienne avait annoncé le licenciement de plus de 300 personnes, les négociations entre la direction et les syndicats ont permis de réduire ce chiffre à 201, indiquent mardi les syndicats.

Ce choix de stratégie n'entraînera pas de licenciements, assure la direction de la Spuerkeess. Les 38 employés travaillant actuellement dans les agences concernées devraient ainsi tous être répartis dans d'autres succursales. En 2019, l'établissement bancaire avait indiqué que les opérations manuelles effectuées à ses comptoirs avaient chuté d'environ 60% ces cinq dernières années. Digitalisation oblige.

Malgré ces mesures, l'entreprise continue d'avoir le réseau d'agences le plus dense du pays. «Nous investissons cinq à six millions d'euros par an dans nos succursales", rappelle la directrice générale de la BCEE, Françoise Thoma.