OCSiAl retarde son projet pour Differdange

Le fabricant de nanotubes de graphène annonce désormais l'ouverture de son usine et centre de recherche à Differdange pour 2022. Initialement, le projet devait entrer en service dès 2020.

En 2017, le plus important fabricant mondial de nanotubes de graphène OCSiAl affirmait son intention d'implanter à Differdange «la plus grande usine de synthèse de nanotubes de graphène du monde». La date de mise en service avancée alors était 2020. Dans un communiqué de presse dévoilé mardi, l'ouverture du site semble décalée de deux ans.

Au Grand-Duché, OCSiAl a non seulement son quartier général depuis 2012, mais la société internationale est surtout connue pour être l'un des soutiens de l'usine de scooters électriques Ujet, à Foetz, depuis 2017. Le CEO d'OCSiAl Europe, Konstantin Notman, figure d'ailleurs dans l'organigramme du site en tant que directeur de l'innovation.

En juin 2017, c'est d'ailleurs Konstantin Notman qui, aux côtés d'Etienne Schneider ministre de l'Economie, avait fait part de la volonté du groupe, d'origine russe, de lancer le «premier train de la plus grande usine de synthèse de nanotubes de graphène du monde» à Differdange.

Tout devait être bâti d'ici 2020, sur la zone industrielle Hanebësch. Les effectifs à recruter pouvant monter jusqu'à 200 employés.

En plus de cette unité de production, OCSiAl envisageait de lancer un Centre de Recherche & Développement pour accélérer la recherche fondamentale et appliquée sur les nanotubes de graphène. Soit un investissement annoncé d'une centaine de millions d'euros.

Passée la conférence de presse, le dossier a suivi le parcours traditionnel pour ce type d'implantation. De bureaux d'études en contrôles administratifs, de demandes de précisions en rappels de la législation.

«Au cours des discussions sur le projet, certains critères supplémentaires ont été mis en avant. Cela a amené OCSiAl à la nécessité d'analyses supplémentaires et d'investigations plus approfondies en rapport avec le projet», commente aujourd'hui l'industriel interrogé par la rédaction de Wort.lu.

Sans doute, le groupe veut-il parler d'aménagements à prévoir pour un meilleur respect de normes environnementales. Dans sa réponse, OCSiAl se contente d'annoncer que la firme a dû lancer «une série de recherches supplémentaires et de développements techniques pour s’assurer que l'ensemble du projet sera en parfaite conformité avec la réglementation luxembourgeoise».



Contacté le ministère de l'Economie n'a pas souhaité réagir à cette annonce de report.

L'information avait discrètement fait son apparition dans un communiqué de presse où le groupe annonçait par ailleurs une bonne nouvelle. En effet, OCSiAl a annoncé avoir dépassé le milliard de dollars de valorisation cette année, grâce à un rachat de parts. Cette «licorne» - pour reprendre le terme économique en vogue - prévoit son introduction en bourse d'ici 2025.

Des Nanoquoi ?

Que produit OCSiAl? Des nanotubes de graphène, sous la marque TUBALL™. Autrement dit un additif pouvant améliorer considérablement les propriétés de matériaux, même lorsqu'ils sont introduits en quantités aussi faibles que des dixièmes, voire des centièmes de pour cent.

Ces éléments figurent désormais dans la composition de nombreuses pièces produites pour l'aérospatiale, l'automobile, la construction, les mines, l'électronique et les transports.

Les avantages liés à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de CO2 sont considérables. On s'attend à ce que les nanotubes de graphène contribuent, par exemple, à améliorer l'efficacité des véhicules électriques jusqu'à 60%.