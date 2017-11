Par Pierre Sorlut

Ocsial dépense sans compter au Grand-Duché. Principal soutien financier de la conférence sur l'avenir des matériaux organisée lundi et mardi au Kirchberg par «The Economist», le producteur de nanotubes de carbone implanté au Grand-Duché enchaîne avec un autre sommet à Belval ces mercredi et jeudi.

Nous avons rencontré son directeur général Konstantin Notman dans les couloirs du centre de convention européen hier au sortir d'un exposé du professeur Michail Predtechenskiy, l'un des cofondateurs d'Ocsial en 2009.

Appuyé sur une table haute face au stand des scooters made in Foetz d'Ujet, une société affiliée au groupe, l'entrepreneur russe (44 ans) raconte l' histoire de la «start-up» qu'il dirige. Affable et souriant, M. Notman remonte jusqu'en 1991 date à laquelle l'industrialisation des nanotubes de carbones à simple feuillet a été pensée au Japon. Il s'agit des structures atomiques aux multiples vertus, des conductivités électrique et thermique ou une résistance accrue. Konstantin Notman explique que l'ajout d'une quantité infime de nanotubes de carbone, moins de 0,1%, permet un doublement de l'efficacité du matériau dans son ensemble.

Il prend l'exemple des films de smartphones qui bénéficient le cas échéant d'une plus grande réactivité au touché. Nous remarquons quelques mètres plus loin un stand où un bout d'aile trône sous une photo de drone militaire produit par la société américaine Battelle. Son enrobage (coating) est conçu avec les nanomatériaux produits par Ocsial pour répartir la chaleur générée par l'engin et éventuellement faire fondre la glace qui se formerait sur les ailes. Konstantin Notman commente simplement que la douane a rechigné à laisser entrer l'objet de démonstration sur le territoire luxembourgeois et enchaîne sur la genèse de la société.

Rusnano et Tchoubaïs



Ocsial est née de la conviction partagée par un groupe de chercheurs et investisseurs russes qu'il était possible de produire en masse cette nanomatière coûtant 150.000 dollars le kilo dans les années 1990. Selon les statuts publiés au registre de commerce luxembourgeois quand la société a été créée au Grand-Duché en 2012 «afin de bénéficier du régime de la propriété intellectuelle» figurent parmi les actionnaires originels des investisseurs et chercheurs d'origine russe rassemblés au sein du groupe Farsonex (Chypre). Ils sont vite rejoints par le groupe Sygma Innovations, le banquier Igor Kim et le géant des nanomatériaux Rusnano. Le groupe au capital public est présidé par l'architecte de la privatisation de la Russie Anatoli Tchoubaïs. L'oligarque, auteur d'un discours inaugural au centre de convention lundi s'est rapproché du Luxembourg par l'intermédiaire de Jeannot Krecké.

«Du jour au lendemain, le nanotube de carbone a coûté 2.000 euros», explique M. Notman en donnant une cigarette au professeur Predtechenskiy lequel part en griller une après sa prise de parole. L'intéressé dirige la production sur la ligne ouverte en 2014 à Novosibirsk en Sibérie d'où sortent 50 tonnes de nanotubes tous les ans. «Nous assurons 95% de la production mondiale de nanotubes», se targue aujourd'hui M. Notman. Sa «start-up» (qui n'est pas encore rentable selon les comptes 2016 publiés au registre de commerce) a annoncé en juillet un investissement de 100 millions d'euros pour bâtir une nouvelle ligne de production de 250 tonnes par an à Differdange.

200 millions et 200 emplois



Les bulldozers devraient démarrer à la mi-2018. «Nous ajoutons un centre de recherche et développement, ainsi qu'un hub logistique», confie M. Notman au «Luxemburger Wort» en marge du «Materials Summit». L'injection de capital pourrait s'élever à 200 millions d'euros et créer 200 à 220 emplois dans les trois ans pour le seul Ocsial.

Sa société affiliée Ujet (elle détient un tiers du capital) produisant des scooters électriques nouvelle génération à Foetz embauchera entre 50 et 60 personnes. L'engin mis en vente début 2018 pour quelque 8 à 9.000 euros sert de plateforme B to C (business to customer) à Ocsial. Il permet à la firme d'étaler son savoir-faire technologique avec notamment des pneus adhérant davantage sur sol mouillé ou une meilleure utilisation de l'énergie.