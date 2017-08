par Thierry Labro

«Vous n'allez pas aussi commencer à râler?» Au bout de la file d'attente pour les services postaux, l'agent d'accueil prévient: elle a déjà remonté les critiques des clients à la direction la veille.

Ouvert depuis début août, le bâtiment Mercier, situé à côté de l'Office des publications et à l'arrière de l'ancien centre de tri, est en rodage.

«Nos statistiques sur trois semaines montrent que les clients attendent moins longtemps», assure la directrice de la communication de Post, Carmen Engels, par téléphone.

Post a remplacé l'électronique par des agents d'accueil et affirme que les clients passent moins de temps à attendre



A la différence de l'ancien bâtiment, face à la gare, pas question de prendre un ticket et de regarder vers quel guichet se diriger. Ici, quand on a pénétré dans le hall ouvert jusqu'en haut du bâtiment, un panneau invite à aller au fond et à prendre la file. Un agent d'accueil, là pour aiguiller les clients en prenant particulièrement soin des personnes à mobilité réduite, indique à quel guichet s'adresser.

«Nous avons le même nombre de guichetiers que dans l'ancien bâtiment mais ils sont plus présents», explique encore Mme Engels. Il reste bien quelques clients plus importants que les autres qui tentent d'aller directement au guichet sans passer par la case «attente», mais il n'est pas prévu de remettre d'électronique pour gérer le flux.

Un endroit pour tous les services

La principale différence de ce nouveau bureau dans le quartier de la gare tient en deux principes. Il regroupe tous les services proposés par l'opérateur historique. En entrant, à gauche, toute la partie téléphonie, puis les services financiers et donc les services postaux.

«Les quatre premiers jours, le self-service pour les services financiers avait accueilli 550 opérations. C'est un chiffre très satisfaisant», avance la directrice de la communication.

Et le «Mercier» regroupe des services de la société qui étaient séparés en différentes localisations. En plus des trois services, la direction générale, les services de support et Post Technologies sont aussi logés là. Soit six cents personnes pour un bâtiment qui peut en accueillir jusqu'à 900.

Les «avisés» modifiés

Le premier enseignement de cette phase de rodage sera un changement pour les «avisés». Au lieu que les clients soient obligés de passer par l'agence Gare, ils pourront aller plus près de chez eux, à l'agence du Kirchberg pour ceux qui sont au Kirchberg, à Aldringen pour ceux qui sont au Limpertsberg ou à Belair, par exemple. De quoi fluidifier encore la file d'attente.

Si la direction de l'opérateur historique a judicieusement ouvert au beau milieu de l'été et procédera aux réglages nécessaires en attendant l'inauguration officielle le 15 septembre, ce nouveau bâtiment est déjà «condamné».

Dans ce quartier qui fut autrefois un haut lieu de la prostitution de rue et toujours investi par les dealers en fin de journée, Post entamera des travaux dans le bureau qui vient de fermer avant la fin de l'année et pour trois ou quatre ans. Puis il rouvrira dans la version futuriste.

A ce moment-là, que se passera-t-il avec le bâtiment Mercier? Joker, répond l'opérateur. Il n'est pas besoin d'être devin pour imaginer qu'il soit alors revendu.

L'ancien dépôt du Comptoir des fers et métaux a commencé sa nouvelle vie. Les clients vont s'y habituer. L'ouverture jusqu'à 18 heures le samedi les y aidera...

