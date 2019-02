POST Luxembourg a annoncé ce jeudi une recrudescence de sa tarification pour l'affranchissement des lettres. Les mails sont en effet de plus en plus plébiscités, au grand dam de la correspondance épistolaire.

Économie 2 min.

Nouvelle hausse du prix du timbre

Sophie WIESSLER POST Luxembourg a annoncé ce jeudi une recrudescence de sa tarification pour l'affranchissement des lettres. Les mails sont en effet de plus en plus plébiscités, au grand dam de la correspondance épistolaire.

Dix centimes de plus pour envoyer une lettre standard depuis le Luxembourg. C'est à compter du 1er mai prochain que cette nouvelle tarification prendra effet dans les différentes boutiques POST du pays. Une hausse de prix qui intervient quatre ans après la dernière, qui avait eu lieu en septembre 2015.

Pourquoi cette augmentation? Avec un volume de courrier qui chute de 5% annuellement depuis quelques années - 22 millions de lettres en moins par an entre 2013 et 2017 au Luxembourg -, le groupe a du faire faire à une profonde mutation.

Certains métiers ont ainsi été étoffés avec de nouveaux services, notamment de proximité avec les clients, et POST s'est également investi dans la télécommunication.

Un manque à gagner



Des nouvelles technologies qui sont en cause pour justifier cette hausse du tarif du timbre. «Les lettres sont de plus en plus remplacées par des mails. Une tendance qui touche les particuliers mais également les entreprises de plus en plus enclines à communiquer avec leurs clients électroniquement», justifie-t-on du côté de POST Luxembourg.

Alors que les coûts de distribution restent identiques, les revenus diminuent, entraînant un manque à gagner pour les opérateurs postaux en Europe.

Ainsi, le prix d'une lettre standard dans la première catégorie XS (jusqu’à 50 grammes) augmente de 10 centimes pour les envois nationaux au Luxembourg et passe à 0,80€; une lettre vers l'Europe coûtera, à partir du 1er mai, 1,05€ et vers le reste du monde 1,40€.

Encourager les envois de colis



Ce faisant, POST Luxembourg rejoint la moyenne européenne des tarifs postaux: en France par exemple, l'envoi d'une lettre standard coûte 0,88€, pour 0,95€ en Belgique. Bien loin derrière le Danemark qui, en 2017, demandait 27 couronnes, soit 3,63€ pour l'envoi d'une lettre prioritaire.



Alors que les tarifs des lettres augmentent, ceux des colis diminuent. Pour POST, c'est une «manière de soutenir un marché en plein développement, celui de l'e-commerce, et d’encourager les envois de colis depuis le Luxembourg».

Le tarif d’envoi de colis XL (jusqu’à 10 kg) diminue ainsi de 1,20€ et passe à 7,20€. Le tarif d'envoi de colis XXL (de 10 jusqu’à 30 kg) diminue de 0,90€ et passe à 9,60€ en national.

Ces formats continuent de bénéficier des options d'assurance supplémentaire, du suivi des envois ainsi que de la signature à la réception.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.