L'ex-ministre socialiste de l'Economie a été nommé président du conseil d'administration de l'entreprise de construction, filiale du groupe immobilier Besix. Un groupe pour lequel l'ancien vice-Premier ministre est administrateur indépendant depuis juillet 2020.

Économie 2 min.

Nouveau mandat

Etienne Schneider ajoute Lux TP à son portefeuille

Jean-Michel HENNEBERT L'ex-ministre socialiste de l'Economie a été nommé président du conseil d'administration de l'entreprise de construction, filiale du groupe immobilier Besix. Un groupe pour lequel l'ancien vice-Premier ministre est administrateur indépendant depuis juillet 2020.

Depuis février 2020 et son départ du gouvernement, Etienne Schneider (LSAP) reste fortement lié au tissu économique du pays. Et il continuera à l'être avec l'annonce, ce mardi, de sa nomination en tant que président du conseil d'administration de Lux TP, société de construction et filiale du groupe immobilier belge Besix dont l'ancien vice-Premier ministre est administrateur indépendant depuis juillet 2020.

Etienne Schneider ne viendra pas témoigner L'ancien ministre de l'Economie a choisi de ne pas se rendre devant les députés pour s'expliquer sur la vente d'un terrain à l'industriel Fage. Une opération qu'il avait menée seul.

Officiellement, cette nomination intervient dans le cadre d'un renouvellement du conseil d'administration, puisque Jean Cazzaro, ancien président du CA, est nommé président honoraire et devient administrateur de l’entreprise, au même titre que Pierre Sironval et Hans Beerlandt, «tous deux membres du comité exécutif de Besix Group», précise le communiqué officiel.

Si c'est la première fois qu'Etienne Schneider devient président d'un conseil d'administration d'une entreprise privée, l'ancien locataire du ministère du boulevard Royal possède déjà plusieurs casquettes puisque présent dans les conseils d'administration d'ArcelorMittal, de Sistema et de Besix Group mais aussi au sein de l'advisory board de l'initiative spaceressources.lu dont il est à l'origine.

Un siège à Besix pour Etienne Schneider Décidément, sa retraite politique laisse beaucoup de temps à l'ancien ministre des Finances. Après avoir accepté une place au conseil d'administration de Sistema et ArcelorMittal, le Luxembourgeois obtient un fauteuil au sein du groupe immobilier.

Selon le dernier bilan annuel publié au registre du commerce, Lux TP employait 292 salariés en 2019 - dont 239 ouvriers - et affichait un bénéfice de 1,5 million d'euros pour un chiffre d'affaires de 61,2 millions d'euros. Dont 96% étaient réalisés au Luxembourg. Parmi les réalisations de l'entreprise figurent notamment la Philharmonie, le funiculaire Pfaffenthal-Kirchberg ou le nouveau siège de Ferrero.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.