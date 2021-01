Le Conseil de gouvernement a validé, vendredi, la mise en place d'une indemnité unique «non remboursable et non imposable» pouvant aller jusqu'à 4.000 euros. Le projet de loi associé doit être déposé «dans les meilleurs délais».

Nouveau geste à destination des indépendants

(Jmh) - Alors que la colère monte dans certains secteurs comme l'Horeca, le gouvernement tente d'apaiser les tensions. La preuve avec la validation, vendredi en Conseil de gouvernement, d'une nouvelle aide à destination des indépendants. Cette dernière va prendre la forme «d’une indemnité unique non remboursable et non imposable».

D'un montant variable «en fonction de la tranche de revenu cotisable dans laquelle la personne se situe», la future indemnité comprendra trois paliers: 3.000, 3.500 et 4.000 euros. Réservée aux personnes exerçant leur activité sous le statut d'indépendant «à titre principal» et affiliées en tant que tel à la Sécurité sociale, l'aide ne sera également versée qu'à ceux et celles dont le revenu professionnel est «au moins égal ou supérieur à un tiers du salaire social minimum» et ne dépasse pas «le montant de deux fois et demi le salaire social minimum.»

Selon le communiqué officiel, le projet de loi introduisant cette nouvelle mesure doit être déposé «dans les meilleurs délais». Aucune indication sur la date d'entrée en vigueur de la mesure n'a, pour l'heure, été précisée. A noter enfin que ce n'est pas la première fois que des aides spécifiques visent les indépendants. En mars dernier, une aide forfaitaire de 5.000 euros avait notamment été débloquée, de même qu'un report de certaines cotisations sociales.

Sauf que dix mois plus tard, la situation apparaît comme très compliquée pour ces acteurs économiques. Lors de l'annonce des nouvelles mesures sanitaires qui entreront en vigueur lundi prochain, Nicolas Henckes, directeur de la CLC, ne cachait pas les difficultés de prise en charge. En cause, notamment, la loi qui ne prévoit pas, pour l'heure, le versement d'un revenu de substitution sans l'arrêt du statut d'indépendant.

