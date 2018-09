La Commission de surveillance du secteur financier a annoncé ce mardi l'assermentation d'un nouveau directeur, Marco Zwick, qui remplace Simone Delcourt.

Nouveau directeur à la CSSF

La Commission de surveillance du secteur financier a annoncé ce mardi l'assermentation d'un nouveau directeur, Marco Zwick, qui remplace Simone Delcourt.

(T. L.) La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a annoncé mardi après-midi l'assermentation, par le ministre des Finances Pierre Gramegna, de Marco Zwick en tant que nouveau directeur.

Le successeur de Simone Delcourt, partie à la retraite, reprend le domaine de compétence du métier OPC et des PSF spécialisés.

Détenteur d'un Master of Business Administration de la Sheffield Business School (Hallam University), Marco Zwick a occupé diverses fonctions dans le secteur financier depuis 1989, notamment celles de chef de la fonction compliance auprès de Deutsche Börse Group et chef des fonctions compliance et risques, EMEA, auprès de Schroders avant de rejoindre RBC Investor & Treasury Services en mai 2015 en tant que Chief Compliance Officer pour l’Europe, le Royaume-Uni et l’Asie.

En parallèle, il a présidé le groupe de travail LBC de l’ALFI pendant 13 ans.

Depuis novembre, Marco Zwick coprésidait le groupe de travail du GAFI avec l’US Stock Exchange Commission dans le cadre des lignes directrice relatives à l’approche fondée sur les risques pour les titres.

De 2010 à 2016, il a également été président de Luxembourg Association of Risk Management et siège au conseil de l’Economist Club au Luxembourg.

Au comité exécutif de la CSSF, il siègera au côté du directeur général, Claude Marx, et des autres directeurs Claude Simon, Françoise Kauthen et Jean-Pierre Faber.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.