Le président de la Chambre de commerce souligne l’«urgence» d’agir pour la compétitivité du pays.

Économie 2 min.

«Notre fiscalité n’est plus suffisamment attrayante»

(ndp) - Pour Luc Frieden, l’économie luxembourgeoise présente un caractère unique en Europe. Tandis que la zone euro s’enfonce dans la morosité – les prévisions de croissance du PIB de la zone euro pour 2020 et 2010 s’élèvent à 1,2% – la croissance luxembourgeoise, elle, devrait se situer autour de 2,6% cette année et l'an prochain. Un chiffre qui a de quoi faire pâlir d’envie les principales économies européennes.

Lors d'un dîner-débat de l’Executive Club Luxembourg sur le thème «Economie luxembourgeoise et les défis de l’Europe», Luc Frieden n’a pas fait davantage de commentaire sur la conjoncture immédiate, mais il a rappelé les défis à court et moyen terme auxquels l’économie luxembourgeoise fait face. «Notre fiscalité n'est plus suffisamment attrayante. Nous devons traiter cette question en urgence», a-t-il ainsi rappelé. L’imposition des sociétés au Luxembourg «n’est plus concurrentielle» dans le contexte actuel, a-t-il jugé.

De plus, dans les fonds d'investissement, il convient de «mieux veiller à ce que la fiscalité soit en ligne avec celle d’autres pays en Europe, comme l’Irlande par exemple.» Luc Frieden a pointé du doigt le problème du logement au Luxembourg, jugeant qu’il était «urgent de décréter des mesures permettant de construire davantage en hauteur».

Il a aussi insisté sur l’opportunité de décentraliser des activités de la capitale vers d’autres régions du pays, notamment certains services de l’Etat dont la présence à Luxembourg-ville n’est pas absolument nécessaire. En outre, les dépenses en R&D du Luxembourg, qui représentent actuellement 1,2 % du PIB, sont jugées «très faibles par rapport à la norme européenne.»

Le président de la Chambre de commerce estime nécessaire d’investir davantage dans la R&D, mais «pas uniquement au niveau national». «Il faut s’unir à l’échelle européenne», a-t-il déclaré. Arguant qu’il est «difficile d’arriver à des accords à 28 sur tous les sujets», Luc Frieden soutient l’idée d’une Europe à géométrie variable où un certain nombre de pays pourraient avancer plus vite que d’autres dans certains secteurs clés, comme l’économie, la finance ou encore la monnaie