Après DBRS et Fitch, l'agence de notation internationale a elle aussi confirmé sa notation AAA pour l'économie luxembourgeoise. Un rebond de l'activité dès cette année est même attendu.

Standard & Poor's garde confiance au Grand-Duché

Patrick JACQUEMOT Après DBRS et Fitch, l'agence de notation internationale a elle aussi confirmé sa notation AAA pour l'économie luxembourgeoise. Un rebond de l'activité dès cette année est même attendu.

La rentrée débute aujourd'hui pour les scolaires au Luxembourg, et l'élève Gramegna a déjà une bonne note à présenter. Un triple A que vient d'attribuer à la gestion du ministre des Finances (et à l'économie nationale surtout) l'agence de notation Standard & Poor's. Une notation que les spécialistes appuient sur plusieurs arguments. Comme la réaction «rapide et cohérente aux conséquences socioéconomiques de la pandémie» du gouvernement.

Les milieux financiers apprécieraient ainsi de constater que le Luxembourg a su adopter un plan de relance de taille, «mesures pour soutenir l’économie et ses citoyens dès l’éclatement de la crise sanitaire», souligne le ministère des Finances. Les marges de manœuvres budgétaires dégagées ces dernières années dans les caisses publiques rendant possible cette réaction à ce niveau.

Mais au-delà de ce constat, Standard & Poor's envisage aussi sereinement les mois à venir pour l'économie du Grand-Duché. Ainsi, l'agence estime que la croissance pourrait bien atteindre les 5,5% dès cette année. Avec une projection à un taux de croissance moyen de 3,2% pour les trois années suivantes.

«Malgré un impact majeur sur les finances publiques, le taux d’endettement du Luxembourg demeure l’un des plus bas en Europe, constate pour sa part le ministre Gramegna. Et je me réjouis que le pays reste attractif pour les entreprises, les investisseurs et les salariés.» Une attractivité que ne dément pas Standard & Poor's qui juge le pays comme bien armé pour faire face y compris à d'éventuels changements des règles fiscales internationales sur les entreprises.

Déjà en août dernier, les deux agences de notation Fitch et DBRS avaient fait part du même satisfecit et optimisme, en accordant elles aussi un AAA à l'économie nationale.

