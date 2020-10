Plus d'un mois après l'annonce d'un plan social au sein du principal éditeur du pays, le LCGB officialise mardi l'échec des négociations. Conformément à la loi, la direction peut désormais procéder à des licenciements individuels.

Non-conciliation actée chez Saint-Paul

Plus d'un mois après l'annonce d'un plan social au sein du principal éditeur du pays, le LCGB officialise mardi l'échec des négociations. Conformément à la loi, la direction peut désormais procéder à des licenciements individuels.

(Jmh) - Le plan social chez Saint-Paul Luxembourg, annoncé mi-septembre, aboutira à «des licenciements individuels» pour les 74 personnes concernées, annonce mardi le LCGB. Dans un communiqué, le syndicat chrétien-social officialise la non-conciliation avec la direction «malgré trois rencontres devant l'Office national de conciliation».

Pour justifier cette situation, le LCGB pointe du doigt la volonté de la direction du principal éditeur du pays et éditeur notamment du Luxemburger Wort «d'afficher aucune volonté de négocier un volet extralégal digne de l'engagement durant de nombreuses années par les personnes concernées».

De son côté, Paul Peckels, directeur général du groupe Saint-Paul, évoque «les revendications faramineuses du LCGB qui n'ont pu être satisfaites» et dénonce «l'inflexibilité du syndicat par rapport à ses revendications».

Interprétation «mensongère»

Concrètement, cette situation va se traduire par la mise en place de licenciements individuels, conformément aux dispositions légales. Du point de vue du LCGB, cette procédure «représentera toutefois un grave non-respect de l'article 38 de la convention collective en vigueur jusqu'au 31 décembre», raison pour laquelle le syndicat indique que «chaque licenciement pourra être contesté devant les juridictions de travail».

Une interprétation jugée «mensongère» par la direction qui estime, elle, «respecter à la lettre» la convention collective. Au final, les salariés devront choisir entre accepter l'offre de la direction ou contester en justice dans une procédure qui pourrait durer plusieurs mois.

Interrogé sur les modalités envisagées pour ces licenciements, Paul Peckels assure que les salariés concernés bénéficieront d'«un accord qui prévoit notamment une prime extralégale et un avantage concernant la prestation du préavis». Aucune information sur le montant de cette prime n'a été communiquée. A en croire le LCGB, cette dernière serait toutefois «largement inférieure» aux conditions appliquées lors du dernier plan social au sein de Saint-Paul Luxembourg, en 2013. Une communication envers l'ensemble du personnel du groupe doit être réalisée jeudi matin.

Justifié par «l'accélération digitale de notre offre et de notre organisation ainsi que l'augmentation de notre efficacité opérationnelle» et non par le rachat du groupe par Mediahuis, ce quatrième plan social depuis le début des années 2000 au sein du groupe Saint-Paul Luxembourg intervient dans un contexte de profonde mutation du secteur de la presse, fortement impacté par la chute des recettes publicitaires due au confinement. Des difficultés structurelles qui ont amené le gouvernement à mettre en place une réforme de l'aide à la presse.

