Raymond Schadeck, président du conseil d’administration de Luxexpo The Box, a annoncé ce mardi la nomination de Morgan Gromy au poste de directeur général de la société.

Morgan Gromy, qui est actuellement directeur d’exploitation de Luxexpo The Box, entrera en fonction le 1er janvier 2018 et succèdera à Jean-Michel Collignon, qui dirige l’entreprise depuis 2002 et a récemment fait valoir ses droits à la retraite.



Pour Raymond Schadeck, «c'est un organisateur chevronné et inspirant, au parcours exceptionnel au sein de l’équipe actuelle. Sa solide expérience et son succès dans la gestion et la préparation de la société, sa vision stratégique et sa passion pour notre secteur d’activité, sa créativité et sa ténacité, seront des atouts précieux dans la prochaine phase de développement de Luxexpo The Box.»

«Nous allons travailler d’arrache-pied afin d’accélérer le développement de notre mutation, engagée il y quelques mois, et mettre tout en œuvre pour devenir une place d’exposition permanente qui contribue pleinement à la programmation économique et culturelle du Luxembourg», a déclaré Morgan Gromy.

Collignon: «Je pars l'esprit serein»

«Depuis 10 ans, je lui confie la charge des équipes marketing, communication, techniques, administration des ventes, ventes et gestion des projets, soit 80% du personnel, à qui il a su imprégner une culture de services clients, d’innovation commerciale et marketing, valeurs cruciales dans ce métier. Je quitte Luxexpo The Box l'esprit serein, certain que la société est en d'excellentes mains», a ajouté Jean-Michel Collignon.

Après une double formation dans une business school et dans la communication, une solide expérience dans le secteur des expositions et des évènements, ainsi que plus de 20 ans dans le business development, Morgan Gromy dispose à la fois d’une profonde connaissance du métier et d’une parfaite compréhension des enjeux. Expérience acquise en France, en Espagne, au Luxembourg, au sein de PME et de grands groupes internationaux, aussi bien sur les marchés B2B, B2C qu’institutionnels ou associatifs.

Un doublement de l'impact économique en vue

Modifications de la structure de l’actionnariat en 2014, trois ans de travaux, réorganisation des services, élargissement de l'équipe et des talents qui la composent, changement d’identité visuelle début 2017: depuis 4 ans Luxexpo The Box se transforme et prépare son virage.

En ligne de mire: le renforcement de son rayonnement par la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux publics, pour un doublement de son impact économique.