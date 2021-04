La Banque centrale du Luxembourg aura un nouveau directeur à compter du 1er juin prochain. Pierre Beck faisant valoir ses droits à la retraite après avoir occupé cette fonction pendant douze ans.

Nicolas Weber rejoint la direction de la BCL

La Banque centrale du Luxembourg aura un nouveau directeur à compter du 1er juin prochain. Pierre Beck faisant valoir ses droits à la retraite après avoir occupé cette fonction pendant douze ans.

Non, il ne s'agit pas d'une révolution de palais. Plutôt une transition logique au poste de directeur de la Banque centrale du Luxembourg. En effet, si Pierre Beck est dit «démissionnaire» de son actuelle place de directeur, c'est seulement car sa carrière professionnelle touche à son terme. Pour le remplacer, le ministère des Finances a donc choisi un ''enfant de la maison'' BCL : Nicolas Weber, 45 ans.

A lui donc la fonction de directeur de l'institution pour les six ans à venir, c'est le mandat normal. «J'ai suivi le processus de sélection pour cela. Avec candidature, entretiens, désignation», souligne Nicolas Weber qui compte déjà vingt ans de présence à la Banque centrale. Une ancienneté qui a certainement pesé dans sa désignation mais pas seulement. «Je pense que le fait que mon parcours m'a permis d'avoir les différentes compétences métiers a aussi été un atout».

Arrivé à la Banque centrale nationale en 2000 comme économiste, après un passage par KBL et la Banque centrale européenne, Nicolas Weber a ainsi successivement occupé les postes de responsable de la section Mise en œuvre de la politique monétaire, directeur-adjoint du département des opérations avant de prendre la direction pleine et entière.

A Nicolas Weber maintenant de suivre, auprès des deux autres directeurs, les défis qui attendent l'établissement et ses 450 salariés : l'adéquation entre la politique monétaire du pays et la situation financière en crise, mais aussi la préparation de la reprise économique. «Il faudra aussi se pencher sur la montée en puissance de la Banque centrale digitale. L'utilisation du cash par les particuliers dans leur quotidien se faisant de plus en plus rare, il nous faut veiller à sécuriser les nouvelles transactions numériques. Nous le faisions historiquement avec pièces et billets en circulation, il faudrait passer à cette nouvelle ère».

La prise de fonction officielle du successeur de Pierre Beck se fera le 1er juin prochain. Gaston Reinesch restant président de la Banque centrale du Luxembourg.

