par Thierry Labro

Nicolas Buck quitte Nyuko. Mais le départ de celui qui est aussi président de la FEDIL n'est qu'une toute petite partie du plan de bataille que le Luxembourgeois vient nous présenter, entre deux rendez-vous, en ce dernier jour ensoleillé de l'année.

La House of Start-Ups a vu le jour sous une forme juridique qui lui permet de signer un bail avec la Chambre de commerce pour la location des 4.000 mètres carrés du boulevard d'Avranches.

Wurth-Schingten-Guerin-Zubairi, quatuor de choc

Son président sera Paul Wurth et sa directrice générale Karin Schintgen. A la retraite de la BGL BNP Paribas, où elle a géré un autre incubateur, le Lux Future Lab, Mme Schingten travaillera avec Martin Guerin, qui reste à la tête de Nyuko et qui prend la direction de l'incubateur de la capitale. Ce dernier, le "Luxembourg City Incubator", est une joint-venture entre la Chambre de Commerce et la Ville de Luxembourg. Nuyo aura donc 120 m2 des nouveaux locaux, la Luxembourg House of FinTech, toujours dirigée par Nasir Zubairi, 2.000 m2 et l'incubateur le reste.

Au total, "l'investissement est inférieur à 1 million d'euros", selon Nicolas Buck. Cet investissement doit permettre d'accueillir une soixantaine de start-ups, la dizaine de la LHOFT. Mais pas d'autres sociétés dans le domaine des FinTech ou des RegTech pour ne pas entrer en concurrence avec la LHOFT. Ni des sociétés issues du monde industriel, pour ne pas rivaliser avec l'incubateur de Paul Wurth.

"L'incubateur de Paul Wurth servira peut-être à trouver des solutions technologiques utiles à Paul Wurth mais il sera aussi l'endroit où seront imaginées toutes les solutions d'avenir de l'industrie manufacturière." Pour le futur ex-patron de Nyuko, "le Luxembourg a rattrapé son retard sur les autres pays en termes de structures d'incubation", ces endroits où de jeunes entrepreneurs tentent de révolutionner des pans entiers de l'économie. "Ce sera un espace totem pour les investisseurs, surtout étrangers, dans un cadre public-privé".

60 experts en Venture Capital à trouver

Seulement le nerf de la guerre reste le même: l'argent. Et s'il commence par dire que le sujet a bien avancé depuis que de nombreux acteurs s'en emparent, Nicolas Buck a une idée: créer des équipes de deux ou trois personnes qui vont prendre leur bâton de pèlerins pour lever du capital, au Luxembourg et en Europe. "Ils doivent avoir à leur disposition de 400.000 à 600.000 euros sur la première année pour lever de 60 à 80 millions d'euros". Et pour lui, il faut une vingtaine d'équipes de ce type pour parvenir à lever 2 milliards d'euros qui seront injectés dans des start-ups. Autant d'équipes qui devront mettre en place leurs propres processus et ne pas être ni Mangrove Capital Partners ni Expon Capital, par exemple.

La difficulté pour ces vingt trios sera de ne pas avoir d'autre passé que leur propre carte de visite. Et, pour l'instant, pas de succès à vendre à des Family Office ou de richissimes investisseurs privés. Or cela implique des réseaux, des processus de validation des start-ups et de leurs projets des compétences financières et juridiques.

Sans ces soixante experts, le plus beau des incubateurs restera une aimable réunion de geeks qui rêvent de changer le monde.