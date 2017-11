(SW) - Après avoir fabriqué des planches de surf de haut niveau pendant plus de 35 ans, Nev Hyman a décidé de s'attaquer à la cause humanitaire en aidant les pays en développement à se reconstruire après une catastrophe naturelle.

Il a donc créé le fonds NevEarth: un modèle d'investissement œuvrant à la création de bâtiments abordables, résistants aux cyclones, fabriqués à partir de matériaux recyclés et conçus pour les pays en développement.

C'est en mai 2017 que ce fonds est créé au Luxembourg, et travaille en étroite collaboration avec l'Association des fonds luxembourgeois (ALFI), à la suite d'un accord historique de services financiers entre l'Australie et le Luxembourg.

«Le Luxembourg est l’endroit parfait pour le développement de NevEarth. C'est un environnement sûr et transparent. L'expertise que j'y ai trouvée est exceptionnelle. Le pays est au centre de l'univers en ce qui concerne la gestion des fonds et il comprend très bien la structure innovante et non conventionnelle que nous développons», explique Nev Hyman.

Le fonds visera initialement à lever 20 millions d'euros afin de financer la construction du village écologique NevHouse dans la Gold Coast australienne. De nombreux autres projets sont également en cours de planification.

«Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires et investisseurs pour nous aider à financer les différents projets que nous initierons sur un plan global», explique M. Hyman.

En 2016, NevHouse a achevé son projet le plus important à ce jour: la reconstruction d’un village à 14 structures au Vanuatu à la suite du cyclone Pam, qui a vu le jour en seulement huit semaines.

La société a également reçu un mandat du Premier ministre du Vanuatu pour construire 40.000 maisons supplémentaires dans son pays. NevHouse travaille également avec le gouvernement du Mexique et avec des fournisseurs de logements en Australie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.