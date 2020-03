S'il est recommandé de régler ses achats en carte bancaire, la Banque centrale de Luxembourg veut tordre le coup à une «fake news : non, la monnaie papier n'est pas significativement porteuse du covid-19.

Ne brûlez pas vos billets de banque !

Habituellement, quand la Banque centrale du Luxembourg prend la parole, c'est pour parler «gros sous». Mais en ces temps de pandémie, la BCL a décidé d'évoquer aussi la «petite monnaie» en circulation et plus précisément les billets. Et de se vouloir rassurante : «Rien n'indique que le coronavirus se soit propagé via des billets de banque en euros».

Et la BCL d'appuyer ses dires sur des recherches menées par l'Eurosystème, organe regroupant la Banque centrale européenne et l'ensemble des banques nationales des Etats ayant adopté l'Euro. Le dispositif mène ainsi régulièrement des études sur l'impact potentiel de la production et de la circulation des billets en euros sur la santé publique, notamment en ce qui concerne les virus. Et ces derniers temps, le coronavirus a été au centre de ses préoccupations.

Même, l’Institut Robert Koch (établissement responsable du contrôle et de la lutte contre les maladies en Allemagne), a récemment confirmé que «la transmission du virus par des billets de banque n’a pas de signification particulière».

Il va cependant de soi que des précautions doivent être prises actuellement. Comme pour la grippe saisonnière normale, les gouttelettes respiratoires d'une personne infectée par un virus pourraient en effet survivre pendant une période limitée sur un billet de banque, comme sur tout autre objet. Ainsi, le covid-19 peut rester actif sur des surfaces inertes (métal, verre, plastique) de quelques heures à un jour ou deux. Cela dépendra de la surface, de la température, et de la quantité de virus déposée sur la surface.

La probabilité de contagion avec un virus via un billet de banque est cependant jugée «très faible» par rapport à d'autres surfaces (poignées de porte, rampes, interrupteurs d'éclairage, etc). Même s'il est préférable à toute manipulation, l'emploi d'un terminal de paiement ne dispense pas d'appliquer les règles d'hygiène communes.



La Chine a détruit de la monnaie Vrai ou faux? Exact. Au début de l'épidémie les autorités chinoises ont interdit la circulation de la monnaie, détruit des billets et même mis en place des traitements à base de chaleur ou d'UV pour pièces et billets. Une mesure plus particulièrement prise au coeur de la zone infestée originelle, et à la veille de grands mouvements de population pour les fêtes du Nouvel An.

Mais la banque nationale de la République n'a pas tardé à réimprimer des yuan et à remettre cette monnaie en circulation, signe que le papier n'était pas plus vecteur que cela de l'infection.

Par ailleurs, les consommateurs chinois ont déjà largement pris le pli de régler leurs achats via leur smartphone ou CB. Pour rappel, le covid-19 se transmet bien plus largement via contact humain, à commencer par les postillons émis en conversant. De la nécessité de respecter la «distance de socialisation» d'au moins un mètre.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, en se lavant régulièrement les mains au savon ou avec un gel hydroalcoolique, le risque d’être infecté en touchant pièces de monnaie, billets de banque est très infime pour un citoyen ordinaire. Pour les personnels en caisse, il va de soi que la multiplication des contacts accentue le risque de contamination. La protection du gant, d'un masque, et éviter de se toucher le visage fréquemment avec les doigts sont des «gestes barrières» à mettre en place.

