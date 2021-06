Les autorités sanitaires russes ont autorisé le trafic aérien entre la Russie et sept autres pays, dont le Grand-Duché. Une décision justifiée par la stabilisation de la situation sanitaire dans ces pays.

Moscou autorise à nouveau les vols vers le Luxembourg

(m.d.) A compter du 10 juin, s'envoler pour Moscou depuis le Findel sera à nouveau autorisé, ont annoncé lundi les autorités sanitaires russes. Tout comme six autres destinations, le Luxembourg est désormais officiellement considéré comme ayant une situation sanitaire stable. Cette décision, qui concerne également le Maroc, le Liban, l'Autriche, la Hongrie, la République de Maurice et la Croatie, constitue une première pour la Russie dont les frontières extérieures sont fermées depuis février 2020.

La reprise des vols entre Moscou et le Grand-Duché se fera au rythme d'une liaison hebdomadaire, que ce soit via Lufthansa, KLM ou Aeroflot. Et donc via des escales soit via Francfort, Zurich ou Vienne. L'idée d'une liaison directe, évoquée en 2012 par Jean-Claude Juncker (CSV) puis relancée en 2018 par Etienne Schneider (LSAP) afin de répondre «non seulement aux besoins de bon nombre d’entreprises luxembourgeoises actives en Russie et vice versa, mais aurait également un impact positif en matière de tourisme dans les deux sens» selon le communiqué du ministère de l'Economie, bat de l'aile depuis.

Selon les chiffres avancés par Jean-Claude Knebeler, ancien ambassadeur du Luxembourg à Moscou, seuls une douzaine de Luxembourgeois étaient officiellement enregistrés auprès des services consulaires grand-ducaux en Russie. Aucune donnée sur le nombre de passagers se rendant chaque année entre les deux capitales n'est disponible au sein des rapports annuels de Lux-Airport.

