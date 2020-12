L'enseigne, présente au Luxembourg depuis six ans, ouvrira un magasin au cœur de la capitale

Économie 2 min.

Monoprix attendu place Guillaume II

Patrick JACQUEMOT L'enseigne, présente au Luxembourg depuis six ans, ouvrira un magasin au cœur de la capitale

Dans la série «grande surface», je demande... Monoprix. Bonne pioche puisque l'enseigne ouvrira, le 14 janvier 2021 un nouveau magasin de 2.500 m2, place Guillaume II. A l'heure où l'activité commerciale se trouve malmenée par la crise covid, la marque ose. Elle tentera même d'inaugurer à cette date deux espaces de restauration qui viendront compléter son espace shopping dans ce qui devient -excusez du peu- «le troisième plus gros magasin (en superficie) de la Ville Haute».

Les supermarchés reprennent l'offensive Au Luxembourg, la grande distribution anticipe largement l'après-crise et nombreux sont les projets d'ouverture pour les années à venir. A croire que les magasins poussent plus vite encore que les acheteurs.

Après une année 2019 marquée par l'explosion des centres dans et autour de la capitale (Cloche d'Or, Infinity ou Royal Hamilius), la dynamique ne semble donc pas morte. Et Monoprix, en prenant possession d'un local sur la place emblématique de la capitale, frappe un grand coup. On est ici loin des 750 m2 inaugurés, voilà six ans, devant la gare centrale.

Cette fois, la firme proposera trois étages de vente. Avec en rez-de-chaussée, 500 m2 dédiés à l'alimentation et la décoration. Au premier niveau, tout l'univers mode et beauté. Et enfin au second niveau, là encore 500 m2 autour des jouets, de la mode et produits enfants/bébés mais aussi les accessoires de voyages. Deux offres de restauration seront également ouvertes au public (si les restrictions sanitaires sont levées d'ici la mi-janvier). Une brasserie ouvrira ainsi de 8h30 à 2h du matin, face à la place (avec possiblement une vaste terrasse une fois achevés les travaux du parking Knuedler) mais un restaurant plus gastronomique, baptisé Le Homard bleu, accueillera la clientèle au 2e étage cette fois.

Soixante emplois annoncés

Alors que le Royal Hamilius peine à trouver ses boutiques (restaurant compris) et sa clientèle, voilà un sérieux concurrent qui s'installe non loin des Galeries Lafayette. Autre niveau de gamme certes, mais concurrence tout de même. La galerie attend avec impatience l'ouverture de Decathlon, le 12 janvier, pour tenter de redynamiser sa fréquentation.

Monoprix promet de recruter une soixantaine de collaborateurs dans un premier temps.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.