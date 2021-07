Après une année 2020 marquée par une chute brutale de l'activité, le premier semestre 2021 marque le retour d'un certain dynamisme sur le marché des espaces de bureau. Avec toutefois des adaptations liées aux nouvelles normes sanitaires.

L'immobilier de bureau renaît de ses cendres

Après une année 2020 marquée par une chute brutale de l'activité, le premier semestre 2021 marque le retour d'un certain dynamisme sur le marché des espaces de bureau. Avec toutefois des adaptations liées aux nouvelles normes sanitaires.

(Jmh avec Helled Pritchard) - La reprise en V observée ces derniers mois dans différents secteurs de l'économie s'invite également dans l'immobilier de bureau. Après une année 2020 marquée par un recul de plus de 40% de la surface totale louée, les six premiers mois 2021 enregistrent le retour d'une demande pour des surfaces comprises «entre 5.000 et 10.000 m2», à en croire Julien Pillot, head of office-agency chez Inowai, interrogé par nos confrères du Luxembourg Times.

Une tendance synonyme de fin progressive au recours massif et étendu au télétravail, «de plus en plus d'entreprises organisent désormais 50% ou 60% de leur travail depuis le bureau, certaines étant même revenues à 100%», assure de son côté Lofti Behlouli, office director chez JLL. Mais ce retour progressif dans un fonctionnement pré-covid ne signifie pas pour autant que les attentes n'ont pas évolué, les attentes pour des espaces situés en périphérie se développent.

L'immobilier de bureau contraint de se réinventer Si le confinement a obligé toutes les entreprises du pays à adopter le travail à distance, le retour en entreprise s'amorce peu à peu. Avec de nouvelles habitudes qui vont impacter, à moyen terme, les stratégies des entreprises en matière d'organisation du lieu de travail.

Que ce soit pour la création de bureaux satellites situés aux frontières ou la recherche d'espaces situés en-dehors de Luxembourg-ville. Autant d'idées destinées notamment à «redonner envie aux salariés de revenir après plus d'un an de télétravail», estime Lofti Behlouli. Un engouement qui pourrait amener à «une lutte pour les meilleurs emplacements», selon Julien Pillot qui s'attend donc à «une pression nouvelle sur les prix». Notamment pour les locaux équipés de terrasses équipées pour permettre la poursuite du travail en extérieur tout en respectant les règles sanitaires.

Comme évoqué à l'été 2020, la technologie devrait aussi jouer un rôle de premier plan dans ce retour au bureau avec la généralisation des portes automatiques, des robinets à détection de mouvement ou des ascenseurs sans contact, activés via smartphone. Selon les estimations d'Inowai, quelque 253.000 m2 de surface de bureau devraient être disponibles sur l'ensemble de l'année 2021 et 80% sont d'ores et déjà pré-loués.



