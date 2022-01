C'est désormais officiel: il y a eu 1.181 faillites déclarées en 2021. C'est moins qu'en 2020 et encore moins qu'en 2019 même si les chiffres restent stables.

Moins de faillites en 2021 que lors des deux années précédentes

Simon Laurent MARTIN C'est désormais officiel: il y a eu 1.181 faillites déclarées en 2021. C'est moins qu'en 2020 et encore moins qu'en 2019 même si les chiffres restent stables.

Il y a deux semaines, nous apprenions que les tribunaux avaient prononcé 1.199 faillites d'entreprises en 2021. Cette fois-ci, c'est au tour du STATEC de prononcer son décompte des faillites et des liquidations pour l'année écoulée.

Au total, 1.181 faillites ont été prononcées en 2021.«C'est un chiffre qui est resté relativement stable par rapport à l’année précédente (1.179 faillites en 2020). Cette stabilité se confirme lorsqu’on compare la moyenne annuelle des faillites des deux années d’avant la crise sanitaire avec la moyenne des années 2020 et 2021.» Preuve en est de l'utilité des mesures de soutien du gouvernement afin de faire face à la crise sanitaire.

En ce qui concerne les différents secteurs touchés, les faillites ont légèrement baissé, de l'ordre de presque 38%, dans l’hébergement et la restauration. La perte d’emplois engendrée par les faillites de 2021 est de 2.527 emplois.

C'est tout de même une hausse particulièrement importante de 52% par rapport à 2020 et même par rapport aux années précédentes (+16% respectivement +21% par rapport à 2019 et 2018). A noter toutefois que celle-ci était relativement limitée en 2020 (1.663 emplois en 2020 contre 2.171 en 2018 et 2.082 en 2018). Ainsi, la comparaison de la moyenne annuelle des deux années d’avant-crise et celle des années de crise fait plutôt ressortir une légère baisse dans la perte d’emplois.

Les branches qui sont les plus concernées par la disparition d’emplois sont les activités de services non financiers, la construction et le commerce. Dans le courant du mois de novembre 2021, les tribunaux luxembourgeois ont prononcé 95 faillites tandis qu'en décembre, 125 faillites ont été prononcées. Le nombre de faillites comptabilisé en novembre et décembre 2021 reste donc comparable à celui des années précédant la pandémie de covid-19. Les entreprises les plus concernées par les faillites en novembre et décembre sont, hormis les sociétés holding et fonds de placements, celles issues des branches économiques du commerce.

Intéressons-nous désormais aux liquidations qui sont à différencier des faillites. Contrairement à ces dernières, les liquidations concernant le processus dans lequel le statut juridique de la société est complètement résilié en raison d'une instabilité financière ou pour toute autre raison.

Ainsi, les tribunaux luxembourgeois ont prononcé en novembre 2021 la liquidation de 83 sociétés et en décembre de la même année, 86 sociétés. Les sociétés concernées par ces liquidations sont principalement des sociétés de holding et de fonds de placement ainsi que celles issues des activités spécialisées, scientifiques et techniques. En 2021, 1016 liquidations ont été prononcées, chiffre en hausse de plus de 5% par rapport à 2020. La hausse des liquidations entre 2019 (577 au total) et 2020 (964) n’a cependant ni cause conjoncturelle, ni législative, mais elle est liée à une hausse du nombre d’affaires de liquidation traitées par audience par les tribunaux.



