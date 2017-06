(pso) - Les entreprises luxembourgeoises liées au Qatar s'adaptent à la mise en quarantaine du petit émirat du Golfe par ses puissants voisins, notamment l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis (EAU).





Contactée par le «Luxemburger Wort», la compagnie luxembourgeoise de fret aérien Cargolux fait savoir qu'elle «adhère aux nouvelles règles de l'espace aérien dictées par les différents pays» et qu'elle les applique sur ses vols pour la capitale qatarie, Doha. Elle en opère deux par semaine. L'Arabie saoudite, les EAU, Bahreïn et l'Egypte ont mis fin à leurs relations diplomatiques et consulaires avec le Qatar, mais lui ont également fermé «leurs territoires, ainsi que leurs accès maritimes et aériens», lit-on dans les communiqués des chancelleries concernées.







Présence à Dubaï préservée







Cargolux, détenue pendant 18 mois (de mi-2011 à fin 2012) à 35% par Qatar Airways, indique par ailleurs que la mise au ban du Qatar n'a «aucun impact» sur le partenariat signé en mai avec la compagnie des EAU Emirates.





Chez Luxair, prestataire de services (gestion au sol des marchandises) au Findel pour Qatar Airways, c'est «business as usual». «Nous gardons bien sûr l'oeil sur la situation, mais nous ne pouvons ni intervenir ni savoir si à terme nos relations commerciales seront affectées ou non», indique un porte-parole de la compagnie aérienne nationale.





La BIL, détenue à 90% par la famille royale qatarie et opérant aux EAU, informe que «cette situation ne remet pas en cause [sa] présence à Dubaï, ni [sa] stratégie dans la région».



Investisseur providentiel







A la suite de la crise financière, le petit émirat du Golfe (deux millions d'habitants) s'était offert une respectabilité sur la scène internationale à grands coups d'investissements dans des démocraties européennes à court de liquidités. Les fonds souverains qataris, alimentés par la manne gazière et pétrolière, ont investi dans une pluralité de groupes internationaux (Deutsche Bank ou Glencore pour ne citer qu'eux), ainsi que dans l'immobilier (hôtel Martinez à Cannes par exemple) ou le sport (Paris Saint-Germain) en France.







La famille régnante a personnellement investi au Grand-Duché entre 2011 et 2012. Elle s'est offert deux filiales luxembourgeoises de groupes bancaires devant céder leurs actifs consécutivement à la crise. KBL a été rachetée à KBC pour 1,05 milliard d'euros. La BIL à Dexia pour quelque 730 millions. L'Etat s'était alors associé à hauteur de 10% dans le capital de cette banque universelle et systémique pour garder l'oeil sur la gestion de sa clientèle, principalement locale. L'émir qatari faisait figure d'investisseur providentiel et le Qatar ne souffrait pas de sa mauvaise réputation de financier du terrorisme, accusation encore non étayée par ses récents détracteurs.