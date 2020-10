Au 1er janvier 2021, l'actuel président de la Fédération des artisans deviendra le nouveau patron des patrons, indique lundi l'Union des entreprises luxembourgeoises. Il succédera à Nicolas Buck, qui ne sollicite pas de nouveau mandat.

Michel Reckinger prendra la tête de l'UEL

(Jmh) -Nouveau changement à la tête du patronat luxembourgeois. 18 mois après l'arrivée de Nicolas Buck comme président de l'UEL, l'instance faîtière des organisations patronales annonce son remplacement par Michel Reckinger. Une décision qui fait suite à «la volonté de Nicolas Buck de ne pas solliciter un renouvellement de son mandat», selon les termes du communiqué publié lundi. Texte qui souligne l'engagement «plein» et «l'énergie» déployée par celui qui était en poste depuis début 2019.

Nommé «à l'unanimité» par le conseil d'administration, Michel Reckinger prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier prochain. L'actuel président de la Fédération des artisans et «patron d'une entreprise familiale créée en 1911 et employant plus de 250 salariés», chapeautera alors les neuf organisations patronales du pays. A savoir : l'ABBL, l'ACA, la Chambre de commerce, la Chambre des Métiers, la CLC, la Fédération des artisans, la Fedil et l'Horesca. Des instances qui «assurent 80% des emplois et 85% du PIB», selon le communiqué officiel.

«C'est toujours Nicolas Buck qui agit» Heureux de sa désignation future à la tête de l'UEL, Michel Reckinger l'est. Mais pas question pour lui, à 53 ans, d'endosser le costume avant l'heure. Pour ses premiers mots sur le changement annoncé, il déclare donc : «J'ai deux mois et demi pour mieux comprendre ce qui m'attend. Mais d'ici là, c'est toujours Nicolas Buck qui agit à la défense de nos intérêts. Il n'y a qu'un président de l'UEL!»

Et qui pour succéder à Reckinger à la tête des artisans? On sait seulement que l'élection aura lieu courant 2021. «C'est toujours difficile de savoir qui veut de la place...», sourit l'intéressé qui a pris les commandes de la Fédération voilà cinq ans déjà.

«Je suis très fier de ce qui a été accompli par l’UEL depuis que j’ai eu l’honneur de présider son conseil d’administration», indique Nicolas Buck, cité dans le texte envoyé lundi. Ce dernier assure être «reconnaissant pour la confiance qui m’a été témoignée. Mais je suis avant tout un entrepreneur et un chef d’entreprise et je souhaite à présent avoir davantage de temps à y consacrer.»

Personnalité haute en couleurs, Nicolas Buck n'a jamais mâché ses mots, même en tant que président de l'UEL, dénonçant aussi bien «les lourdeurs administratives» imposées aux entreprises que le besoin de «bénéficier d'un dialogue social plus professionnel».

Un franc-parler qui le poussera non seulement à assurer que «le système fiscal est fait pour les électeurs», mais aussi à aller au conflit ouvert en refusant de négocier avec les syndicats lors d'une séance au sein du Comité permanent du Travail et de l'Emploi. Un coup de poing sur la table qui aura eu pour conséquence d'unifier OGBL, LCGB et CGFP. Du moins pour un temps.

