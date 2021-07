Les entreprises impactées par les intempéries pourront recourir à des mesures de chômage partiel, avec le suivi financier assuré par l'Etat donc.

Après les pluies, le chômage partiel...

«Cas de force majeure» : voilà l'intitulé qui s'applique au dispositif de chômage partiel qui vient de s'ouvrir aux sociétés ou indépendants dont le fonctionnement a fait les frais des inondations et des pluies de la semaine passée. Dès ce mardi et jusqu'au 31 juillet, les entrepreneurs ont ainsi la possibilité de renseigner leur demande d'octroi de cette aide via MyGuichet.

«La priorité doit être la remise en état des maisons» Trois jours après les inondations qui ont frappé une partie du Luxembourg, les opérations de nettoyage se poursuivent. Des opérations de grande ampleur qui visent à permettre aux centaines de personnes évacuées de retrouver rapidement leur domicile, selon le président du Syvicol.

Cette mesure d'aide s'appliquera à tous les secteurs d'activité, indique le ministère du Travail. L'essentiel pour le gouvernement, qui a ouvert une ligne de crédit exceptionnelle de 50 millions d'euros, étant de porter assistance au plus vite aux entreprises «rencontrant des difficultés économiques ou dans l’impossibilité de continuer leur activité habituelle». Commerces inondés, concessions automobiles ravagées par les eaux, usines aux machines endommagées par les pluies ou camping dans l'impossibilité de rouvrir au public : les situations devraient être variées.

Déjà exceptionnellement ouvert aux entreprises de la construction en difficulté face au manque de matières premières, voilà donc le chômage partiel qui étend encore un peu plus sa protection. D'ailleurs, le comité de conjoncture qui veille à la désignation des bénéficiaires est ouvert à toute demande concernant les règles d'attribution de ces aides. Il suffit de joindre le (+352) 8002 9191 ou d'envoyer un mail à emploi@eco.etat.lu.

Situation en juin Le mois dernier, 1.765 entreprises (contre 3.676 en mai) avaient vu leur demande d'octroi de chômage partiel validée. La mesure avait alors concerné 17.144 salariés au Luxembourg.



Parmi les conditions indispensables pour être retenu, il convient d'être une entreprise dont le siège, les ateliers et autres sont «directement touchés par les inondations» ou les conséquences de ce que l'Etat a désigné comme une «catastrophe naturelle».

Par contre, aucune demande ne peut être introduite si les salariés sont touchés par les inondations et l’entreprise même ne l’est pas. «Concrètement, si pour une entreprise de cinq salariés, tous les employés sont touchés par la catastrophe dans leur domicile mais le siège de l’entreprise n’est pas touché, aucune demande ne pourra être faite.»

A noter que les particuliers, eux, disposent déjà de toute une série de possibilités d'aides déjà mises en oeuvre depuis la fin de semaine dernière.

