Trois chaînes de télévision et autant de stations radio viennent de trouver leurs nouveaux propriétaires : un duo d'actionnaires composé d'acteurs majeurs du paysage médiatique belge.

Économie 2 min.

Médias

Le groupe RTL se sépare de ses activités belges

Patrick JACQUEMOT Trois chaînes de télévision et autant de stations radio viennent de trouver leurs nouveaux propriétaires : un duo d'actionnaires composé d'acteurs majeurs du paysage médiatique belge.

Pour 250 millions d'euros, le groupe de radio et de télévision francophone RTL Belgium vient de changer de mains. Ainsi, le groupe RTL vient-il de céder ses activités au royaume à l'éditeur du journal belge Le Soir, le groupe Rossel, et le flamand DPG Media. Si les régulateurs approuvent l'accord trouvé par ce trio d'investisseurs, ce marché devrait être finalisé au quatrième trimestre de cette année.

L'Etat mettra davantage la main à la poche pour RTL A partir de 2024, le groupe médiatique basé au Kirchberg devrait bénéficier d'une enveloppe supérieure à 10 millions d'euros a indiqué mardi Xavier Bettel. Le contrat entre l'Etat et le groupe privé devrait également passer de trois à sept ans.

Cette annonce intervient alors que depuis 33 ans RTL Group était actionnaire majoritaire de RTL Belgium, puis d'en devenir l'actionnaire unique en décembre 2020. Mais à l'avenir Rossel et DPG, partenaires de longue date sur le marché publicitaire, seront actionnaires à part égale (50%) de la filiale belge de RTL.

Dans ce rachat, il est beaucoup question de transformation numérique des médias concernés. Et ils sont nombreux. En effet, la part belge des activités de RTL regroupait jusque-là trois chaînes de télévision (RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL), les stations radio Bel RTL, Radio Contact et la radio numérique Mint. Et cela sans oublier un site de streaming (RTL Play) et un site d'informations en ligne (RTLInfo.be).

Touché mais pas coulé

Il y a peu, le groupe RTL avait fait parler de lui dans un autre projet, côté France cette fois. L’allemand RTL, filiale de Bertelsmann, devait ainsi conserver 16% de la nouvelle entité créée par le rapprochement des groupes TF1 et M6. Mais rien n'est encore fait, l'autorité française de la concurrence ne devant rendre sa décision que d'ici l'été 2022 sur cette fusion. Une autre opération du même ordre a récemment eu lieu également aux Pays-Bas. Cette fois, RTL fusionnait avec le groupe Talpa pour former un grand pôle national média.

Et que l'on ne vienne pas là voir un quelconque signe de faiblesse. Même si la crise a impacté les recettes financières, le groupe allemand compte sur 6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour cette année 2021. Par ailleurs, il y a encore quelques mois, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (DP) avait confirmé la volonté de maintien des activités du groupe au Grand-Duché.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.