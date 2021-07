Au mois de juin, 1.969 résidents se sont inscrits à l'Adem, amenant le taux de chômage à 5,7%. Le nombre d'emplois vacants est lui aussi en légère baisse, indique ce mardi l'agence pour le développement de l'emploi.

Marché du travail

Le chômage continue de décroître lentement

Marie DEDEBAN

Comme c'est le cas depuis quatre mois, le chômage continue de diminuer au Luxembourg. Dans son dernier rapport mensuel présenté ce mardi, l'Adem indique que 1.969 résidents cherchaient encore un emploi au 30 juin dernier. Soit 938 de moins par rapport au mois de mai. Le taux de chômage se maintient donc sous la barre des 6%, atteignant les 5,7%.

Cette baisse s'accompagne également d'une légère diminution du nombre de postes vacants. Lesquels sont passés de 3.961 au mois de mai à 3.912 au mois de juin. Pour la première fois depuis le mois d'avril, le secteur de l'Horeca est celui où le nombre de postes à pourvoir est le plus important, effet saisonnier oblige. Ainsi, 147 cuisiniers, commis et autre personnels de cuisine sont recherchés au Luxembourg, contre 127 personnes pour le service en salle ou en terrasse. Le secteur des études et du développement informatique arrive en troisième position.

Un besoin de main-d'œuvre qui s'explique à la fois par le maintien des aides de l'Etat, qui ne prendront fin qu'à l'automne, mais également l'arrivée de l'été et l'assouplissement des mesures sanitaires. Ainsi, 2,4 millions de touristes venus d'Allemagne, de France et des Pays-Bas sont attendus au Grand-Duché durant la saison estivale.

