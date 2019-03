Le responsable du "Corporate and Institutional Banking" prend la succession de Hugues Delcourt qui démissionne après cinq ans à la tête de la Banque Internationale à Luxembourg.

Économie 2 min.

Marcel Leyers devient CEO de la BIL

Le responsable du "Corporate and Institutional Banking" prend la succession de Hugues Delcourt qui démissionne après cinq ans à la tête de la Banque Internationale à Luxembourg.

Après avoir assumé la responsabilité de CEO de la Banque Internationale à Luxembourg pendant cinq ans, Hugues Delcourt a décidé de quitter ses fonctions, d'après un communiqué de la BIl de ce jeudi.



Aujourd’hui, le Conseil d’administration, sous réserve de l’approbation définitive des autorités de supervision a unanimement nommé Marcel Leyers nouveau CEO de la BIL. Marcel Leyers, 56 ans, de nationalité luxembourgeoise a rejoint la BIL en 1983. Il est actuellement Head of Corporate and Institutional Banking et membre de la direction autorisée de la BIL.

Luc Frieden, Président du Conseil d’administration a commenté : « Je suis triste de voir partir Hugues Delcourt et je le remercie pour son excellente contribution au développement de la BIL. Le Conseil d’administration est heureux d’avoir trouvé en Marcel Leyers un banquier expérimenté, disposant d’une connaissance approfondie de la BIL et du marché luxembourgeois. Je suis convaincu que la transition sera un succès, sachant que Hugues, Marcel et l’ensemble du Comité exécutif ont étroitement collaboré tout au long des cinq dernières années. Hugues et Marcel assureront une transition harmonieuse jusqu’au 1er mai 2019. »

Peng Li, Senior Vice President et membre du Comité de direction de Legend Holdings ajoute : « Nous respectons la décision de Hugues et nous tenons à le remercier pour tout ce qu’il a fait pour le développement de la BIL pendant les cinq dernières années. Il restera un proche ami de la banque et de Legend Holdings. Nous souhaitons la bienvenue à Marcel en tant que nouveau CEO. Legend Holdings a pleinement confiance en sa capacité de maintenir la BIL sur la voie de la croissance durable. Nous continuerons à fortement soutenir la banque, Marcel et le Comité exécutif dans l’implémentation de la stratégie à moyen et à long terme de la BIL. » Legend Holdings a nommé Hugues Delcourt conseiller pour ses activités d’investissements internationaux.

Hugues Delcourt commente : « Je suis très reconnaissant à notre Président et aux actionnaires d’avoir accepté ma décision. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé en tant qu’équipe et j’aimerais remercier le Conseil d’administration, les actionnaires, mes collègues du Comité exécutif et tous les collaborateurs de la BIL pour leur soutien, leur dévouement et leur amitié. Je suis heureux de rester proche de Legend Holdings et donc de la BIL. »

Le nouveau CEO Marcel Leyers rajoute : « Au moment où la banque est sur le point de lancer sa stratégie à l’horizon 2025, je me réjouis de mener les équipes de la BIL vers le prochain chapitre de sa longue histoire. Je suis convaincu que la BIL en tant que banque systémique indépendante, continuera à renforcer sa position de banque stable et innovante dans l’économie luxembourgeoise et sur le marché international. »

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.