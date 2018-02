Près d'un tiers des appartements du Royal Hamilius à Luxembourg-Ville ont déjà été vendus. Les prix y sont légèrement inférieurs aux autres biens immobiliers du centre-ville. Car les appartements sont vendus avec un bail emphytéotique.

Économie 4 min.

Ma maison, ton terrain

Maxime Gillen Près d'un tiers des appartements du Royal Hamilius à Luxembourg-Ville ont déjà été vendus. Les prix y sont légèrement inférieurs aux autres biens immobiliers du centre-ville. Car les appartements sont vendus avec un bail emphytéotique.

Dans la capitale, une maison coûte en moyenne autour d'un million d'euros. Pour un appartement neuf, il faut compter en moyenne 6.300 euros le mètre carré. Comme la demande dépasse de loin l'offre de terrains à bâtir, le prix augmente régulièrement depuis des années. Désormais, le prix du terrain représente près de la moitié du prix d'achat d'une propriété.

Pour limiter l'impact de ces coûts initiaux, une solution peut être le bail emphytéotique.

Qu'est-ce qu'un bail emphytéotique?

Ce contrat est conclu entre le propriétaire et celui qui veut construire un bâtiment ou qui veut en acheter un. Le propriétaire de la propriété «loue» - contre paiement d'une redevance annuelle - le droit de construire ou d'entretenir une propriété sur ses terres. Le terrain n'appartient donc pas au propriétaire du logement.

Quand le bail prend-il fin?

En théorie, la durée d'un bail est comprise entre 27 et 99 ans. Mais pour les bâtiments résidentiels ce bail est conclu pour au moins 50 ans. C'est pour les bureaux et les magasins que le contrat peut être plus court.

Que se passe-t-il lorsque le bail expire?

À l'expiration du bail, le terrain et la construction sont restitués au propriétaire du terrain. Le contrat peut être prolongé, mais il n'y a aucune obligation pour le propriétaire.

Dans certains cas, le propriétaire du terrain achète le bien immobilier à son propriétaire après l'expiration du contrat. C'est ce que fait le Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg (FUAK). "Le fonds rembourse le logement à un montant correspondant au prix de construction indexé. C'est plus que correct ", estime Romain Muller, directeur général de l'agence immobilière JLL Luxembourg. C'est un raisonnement habituel, utilisé dans d'autres pays.

Le rêve de devenir propriétaire devient de plus en plus inaccessible au Luxembourg. Le bail emphytéotique est une solution trouvée par les pouvoirs publics pour faciliter l'accession à la propriété. Foto: Shutterstock

Quels sont les avantages du bail emphytéotique?



Puisque le prix du terrain disparaît quasiment, le prix d'achat de l'immobilier est beaucoup plus bas. Il convient ensuite de financer la construction de la maison et de payer un loyer annuel. Ainsi, le bail est particulièrement bénéfique à ceux qui ne peuvent pas accéder à un achat immobilier classique.

Pour les propriétaires, ce bail permet d'avoir un revenu régulier à long terme via la location de leurs terrains, sans en perdre la propriété. Le bail emphytéotique ne doit pas nécessairement être bon marché. Par exemple, pour les appartements du Royal Hamilius, le loyer, selon Romain Muller, représente environ 20% du prix d'achat. Mais dans ce cas, le bail emphytéotique perd son objectif premier qui est de réduire le prix d'achat. Car les appartements du Royal Hamilius, malgré ce bail particulier, coûtent plus de 10.000 euros par mètre carré.

Pour les propriétaires, d'ailleurs, il est intéressant que les acheteurs des appartements et des maisons construits sur leurs terrains, sont tenus de les garder en état.

Quels sont les inconvénients du bail?

Un désavantage du bail emphytéotique est la moins-value à la revente. Si un propriétaire veut vendre son bien avant l'expiration du bail, la valeur de son bien sera limitée par le fait qu'il n'est pas propriétaire du terrain.

En outre, la location du bail ne s'arrête jamais, les propriétaires du logement continuent à le payer, contrairement au prêt immobilier qui prend fin et donne l'entière propriété sur le bien payé. «C'est à peu près la même stratégie que l'achat d'une voiture», explique Romain Muller. «Aujourd'hui, si j'achète une voiture et que je la garde 15 ans, elle ne vaudra plus rien». Avec un bail emphytéotique, c'est un peu la même chose lorsqu'une maison a 50 ou 75 ans. «La maison ou l'appartement arrive alors en fin de vie à la fin du bail.»

Royal Hamilius Les magasins, les bureaux et les appartements du Royal Hamilius sont vendus avec un bail emphytéotique pour le terrain. Celui-ci reste la propriété de la ville de Luxembourg. «Ainsi la ville, après le bail à long terme, garde la main sur ce coeur du centre-ville» indique un porte-parole de la ville. La capitale reçoit plus de 102 millions d'euros de loyers emphytéotiques. Près de 41 millions ont déjà été payés à la ville, le reste sera payé en versements annuels jusqu'à la fin du contrat. La durée du bail à Royal Hamilius est de 75 ans. Habituellement, les contrats pour les logements sont de 99 ans, la durée plus limitée ici s'explique par le fait que Hamilius comporte également des bureaux et des locaux commerciaux, dont le bail est habituellement de 30 à 50 ans. La durée de 75 ans était ainsi un compromis. 23 des 73 appartements ont déjà été vendus dans le complexe Royal Hamilius.