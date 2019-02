Le fournisseur d'identité numérique luxembourgeois ouvrira ce printemps un bureau de vente à Paris et à Bruxelles, a-t-on appris mardi soir.

LuxTrust ouvrira deux bureaux à l'étranger

Aude FORESTIER Le fournisseur d'identité numérique luxembourgeois ouvrira ce printemps un bureau de vente à Paris et à Bruxelles, a-t-on appris mardi soir.

LuxTrust fait un pas de plus dans son internationalisation. Mardi soir, à l'occasion de la soirée de lancement officielle du partenariat entre le fournisseur d'identité numérique luxembourgeois et son actionnaire italien InfoCert, le CEO de LuxTrust Pascal Rogiest a annoncé devant un parterre de professionnels, que l'entreprise allait ouvrir deux bureaux. L'un à Bruxelles et l'autre à Paris.



Interrogé sur le sujet par nos soins en marge de l'événement, il a confirmé qu'il s'agissait de «bureaux de représentation», à vocation de vente. L'annonce de l'ouverture de la «base» bruxelloise est prévue au mois de mars. «On fera cet événement avec InfoCert et notre client de référence itsme en Belgique», a assuré Pascal Rogiest.

L'annonce de l'ouverture de la «présence» parisienne se fera «probablement au mois d'avril». «Une à deux personnes ayant un profil vente» se trouveront dans chacun d'entre eux. Les deux bureaux ouvriront ce printemps. Avec celui de Capellen, Luxtrust en comptera trois.



Une alliance officielle depuis décembre 2018



En septembre dernier, lors d'une conférence de presse au ministère de l'Économie, la société installée à Capellen avait annoncé l'entrée dans son capital à hauteur de 50% du groupe italien Tecno investimenti, aujourd'hui connu sous le nom de Tinexta, via sa filiale InfoCert, avec une injection de 12 millions d'euros.

Le tout ayant pour but de créer un champion européen de l'identité numérique, capable de faire face aux deux grands concurrents américains sur le marché Adobe et Docusign. La CSSF, le gendarme de la place financière a donné officiellement son approbation en décembre 2018, nous a indiqué le CEO de LuxTrust.



Fondée en 2005, LuxTrust couvre 600.000 utilisateurs. Elle a pour actionnaires InfoCert (à 50%) et la holding LuxTrust Development (aussi à 50%) qui appartient à l'État luxembourgeois, à la Société nationale de crédit et d'investissement (SNCI), les principaux établissements financiers du pays (BGL BNP Paribas, la BCEE, la BIL, la Banque Raiffeisen, la Banque de Luxembourg), la Chambre de commerce et POST Luxembourg.











Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.