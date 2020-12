Black Friday, achats de Noël, soldes de début d'année : l'entreprise ne sait plus où donner de la tête pour satisfaire ses clients du e-commerce. Depuis Contern, elle gère les expéditions de près de 45.000 commandes par semaine.

Luxroutage met le paquet

La crise a épargné Luxroutage. Et Frédéric Bilski est le premier à s'en satisfaire. «Déjà question santé, la plupart de nos 56 employés permanents ont été épargnés. Ouf. Mais en plus du point de vue travail, nous n'en avons jamais eu autant. 30% de plus, je dirais.», sourit celui qui dirige la société. Alors, dans les 3.700 m2 d'entrepôts à Contern, de 6h à 20h, ça travaille dur.

Post prête pour la prochaine vague... de colis Jamais, les services postaux du Luxembourg n'avaient géré autant de paquets. Et voilà maintenant que s'annonce le flux du Black Friday, de la Saint-Nicolas et de Noël. Même pas peur!

Pas une seconde à perdre. Sitôt qu'une commande a été validée sur un des sites internet des 85 clients faisant confiance à Luxroutage, voilà que les chariots élévateurs ou les petites mains vont trouver le produit désiré parmi les quelque 2.900 emplacements de palettes que les racks supportent jusqu'à 12 mètres de hauteur.

Cathédrale de biens qu'il a fallu enregistrer à l'arrivée, soigneusement étiqueter, placer et sur lesquels l'informatique veille à la gestion des stocks. «Et si le colis moyen que nous préparons ici fait environ 800 gr, cela peut vite grimper quand il s'agit d'envoyer un réfrigérateur ou un tapis de course», indique Olivier Grosnickel, responsable d'exploitation.

Boom généralisé Si le confinement a profité à l'activité de Luxroutage, au Grand-Duché plusieurs autres opérateurs en lien avec le e-commerce se frottent aussi les mains. Post a ainsi vu son volume paquets augmenter de 45% depuis mars. Pour cette fin d'année, le groupe s'attend même à devoir traiter jusqu'à 700.000 paquets en un mois. Du jamais-vu.

Chez DHL Express, le directeur général François Remogna, a noté une hausse des volumes colis triés et délivrés de 25% cette année. Une charge inédite pour les 160 collaborateurs répartis entre la base de Contern et les camionnettes de livraison.

En ce moment, le pouls de la société bat comme jamais en onze ans d'activité. L'effet Black Friday, Black Week, fêtes et bientôt soldes d'hiver à ajouter aux achats en ligne en lien avec le confinement. «Cela va pulser jusqu'à février», s'attend Frédéric Bilski qui sait que ses équipes vont passer de 35.000 commandes gérées par semaine à près de 45.000. «Et cette année, on peut estimer que le volume traité a augmenté de 30%. Le confinement poussant les gens à commander depuis chez eux, et donc à nous donner du travail!».

Luxroutage propose ainsi sa solution de logistique et d'expédition à des sociétés du e-commerce basées dans toute l'Europe. Principalement des fournisseurs de compléments alimentaires (pour ceux qui souhaitent maigrir ou prendre du muscle), mais également parapharmacie, marchands de caddies ou même de sextoys. «L'idée étant d'être le plus adaptable possible aux besoins que l'on repère.»

Ainsi, pour ce maroquinier de luxe, la société propose d'emballer sacs et autres portefeuilles dans d'élégantes housses, y glisser un joli mot le tout empaqueté dans un colis aux couleurs de la marque. «Pas Amazon qui ferait ça!», glisse-t-on pour montrer en quoi on a su se démarquer ici. Il y a aussi ce spécialiste de la téléphonie qui ne savait pas comment gérer ses retours clients. «Nous lui avons dit que nous nous occupions de tout, des vérifications techniques, du reconditionnement (en recrutant un réparateur) et du stockage du produit avant qu'il ne retrouve preneur.» Depuis au milieu des boites de gélules, poudres diverses et accessoires de mode, transitent aussi des mobiles.

2019, année record pour les colis Les services de colis poursuivent leur progression au Luxembourg, empiétant d'année en année sur les parts de marché du courrier traditionnel. Evolution que l'Institut luxembourgeois de régulation explique par une croissance des services transfrontaliers.

Si d'un côté l'informatique de Luxroutage doit être compatible avec les logiciels des sites de ses clients, elle doit aussi s'adapter avec ceux des transporteurs qui viennent prendre en charge les milliers de colis préparés. «Ici, on traite pour près d'une quinzaine de réseaux de distribution, mentionne Olivier Grosnickel. Colissimo, UPS, Mondial Relay, DHL, UPS, Deutsche Post, Home Delivery, DPD, etc.»

C'est qu'ensuite les paquets confectionnés ici vont filer, principalement, vers la France (43%), l'Allemagne (21%) mais aussi l'Italie (8%), l'Autriche ou la Suisse (4% chacun) voire l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal...

Et jamais le particulier, en réceptionnant son colis, ne saura qu'il est passé d'abord par Contern, entre les mains d'une de ces opératrices capables d’empaqueter, étiqueter, scanner et expédier plus de 80 colis à l'heure... Le Père Noël a de sacrées aides tout de même maintenant.





