Luxexpo The Box investit dans le «phygital»

Jean-Michel HENNEBERT Si le centre de congrès est sur le point de se transformer en principal centre de vaccination en attendant la reprise de son activité, l'infrastructure bénéficiera d'investissements à hauteur de 1,5 million d'euros afin de créer «des solutions hybrides» entre événements physiques et digitaux.

Si l'avenir physique de Luxexpo The Box n'est pas encore officiellement tranché entre déménagement du Kirchberg ou réorganisation complète, son avenir virtuel se dessine d'ores et déjà. Le centre de congrès bénéficiera d'une recapitalisation à hauteur de 1,5 million d'euros destinée officiellement au «renouvellement des équipements, l’acquisition de solutions technologiques innovantes et une restructuration de la gamme de services», indique le communiqué officiel.

En clair, la mise en place de «solutions hybrides» destinées à permettre l'organisation d'événements en «phygital», mélange entre manifestations présentielles et virtuelles. Objectif annoncé: «améliorer l'expérience de visite du public en la simplifiant», «connecter les événements locaux avec des sites distants ou avec une partie du public à distance» et faire émerger «une solution génératrice de nouveaux revenus». Validée en 2020 par l'assemblée plénière de la Chambre de commerce, principal actionnaire de Luxexpo The Box, l'augmentation de capital doit l'être ce lundi par le conseil communal de la Ville de Luxembourg, qui détient moins de 20% de la structure.

A travers cette opération, nous visons d'une part à assurer un niveau de liquidité suffisant à Luxexpo dans le sillage de la crise et d'autre part de poser les premiers jalons pour mettre la structure en capacité de moderniser son parc technologique», détaille Carlo Thelen, directeur de la Chambre de commerce qui aura financé à hauteur d'un million d'euros cette recapitalisation. A noter que cette augmentation de capital s'accompagnera d'une réorganisation interne qui va se traduire par la suppression d'un poste, parmi les 38 actuellement présents au sein de la structure.

La dernière opération de ce type remonte à mars 2015 et visait à moderniser le bâtiment principal, situé au nord du site, et à construire le nouveau parking au sud. Les actionnaires avaient alors déboursé quelque sept millions d'euros. A noter enfin que ces investissements se veulent «indépendants» du choix du futur emplacement de Luxexpo, dont le bail arrive à échéance en 2028. Si la Chambre de commerce et la Ville «souhaitent maintenir l'emplacement dans la capitale et de préférence sur le site actuel», aucune décision officielle n'a été prise à ce jour.

Contacté la semaine dernière, Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes, se refusait à avancer toute date, préférant indiquer qu'une décision «devra être présentée en Conseil de gouvernement». Parmi les critères voulus par les principaux actionnaires figurent notamment un site «qui favoriserait la verticalité», doté d'«espaces verts, de logements, de bureaux, de bars, d'un cinéma» et «une destination à part entière 'instagrammable'». Selon nos informations, la possibilité d'implanter une tour dont l'accès principal se ferait par le Circuit de la foire internationale serait à ce jour privilégiée, le reste de la surface actuelle devant être transformé en un quartier avec habitations, commerces et bureaux.

