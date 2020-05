Si le centre de congrès et d'expositions de Luxembourg a connu un exercice positif en 2019, l'avenir s'annonce plus délicat. Les conséquences de la crise du covid-19 devraient conduire à une perte de 60% des revenus pour 2020. En attendant, la reprise se prépare au Kirchberg.

Luxexpo The Box impatient de redémarrer

La pandémie de covid-19 a eu raison des activités du Centre de congrès et d'expositions de Luxembourg. Salons, conférences et autres expos ont laissé place au personnel médical. En effet, depuis fin mars, les locaux ont été transformés centre de soins avancés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Conséquence directe pour le CEO Morgan Gromy et toute son équipe, le bilan de l'année 2020 s'annonce plus que délicat.

Il est vrai que le secteur événementiel a été particulièrement frappé par la crise du coronavirus. Et Luxexpo The Box devrait accuser une perte de quelque 60% de son activité en 2020. «Les prochains mois seront difficiles, mais il faut garder les yeux rivés sur l'horizon et bien nous préparer pour pouvoir aider nos clients à saisir les moindres opportunités qui se présenteront dans les mois à venir», estime Morgan Gromy.

Heureusement, Luxexpo The Box dispose «de bases très solides» pour appréhender l'avenir, à en croire son responsable.

Rendez-vous en octobre

Malgré le contexte délicat, l'ensemble des équipes du centre se préparent d'ailleurs à une reprise rapide. A ce titre, la société prépare un vade-mecum sur la tenue d'événements dans un contexte de pandémie. «Nous avons préparé un plan d'action en triptyque: rassurer, s'adapter et aider», annonce Raymond Schadeck.

Le salon HOME EXPO (Home & Living + Semaine nationale du Logement), du 10 au 18 octobre, sera vraisemblablement le prochain événement de grande envergure à se tenir dans les halles du Kirchberg. «Lorsque nous rouvrirons nos portes, tout sera prêt pour accueillir le personnel, les fournisseurs, les organisateurs, les exposants et le public dans des conditions irréprochables», rassure le président du CA.

2019 plus qu'encourageante

En attendant un semblant de retour à la normale, le dernier CA de l'entreprise, tenu le jeudi 30 avril, a validé les comptes de 2019. Comme en 2018, Luxexpo The Box a confirmé son avance sur son plan pluriannuel en renouant en 2019 avec un bénéfice brut.

Sur l'ensemble de l'année dernière, 103 événements ont été organisés sur le site du Kirchberg. Soit 4.297 exposantes, 448.000 visiteurs et un chiffre d'affaires de 7,53 millions d'euros.

Reconductions et promotion L'assemblée générale tenue à la fin avril a permis d'élire le conseil d'administration pour la période 2020-2023. Gage de confiance dans l'équipe en place depuis 2017, la plupart des mandats ont été reconduits: Steve Breier, Josy Gloden, Jacques Lanners, Jos Sales, Raymond Schadeck, Carlo Thelen, Jean-Pierre Thill (Chambre de Commerce de Luxembourg), Patrick Goldschmidt, Serge Wilmes (Ville de Luxembourg), Claude Hirtzig (Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat), Tom Lessel (Banque Internationale de Luxembourg), Roland Kuhn (Chambre des Métiers). Les administrateurs ont aussi reconduit Raymond Schadeck dans ses fonctions de président du CA. Morgan Gromy, CEO de Luxexpo The Box, a lui été promu administrateur-délégué.

