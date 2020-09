D'ici le printemps, la compagnie aérienne proposera des liaisons entre le Findel et Bologne, Bucarest et Cracovie. D'autres apparaissent désormais à son catalogue avec Paphos et Podgorica alors que Tunis et Monastir seront à nouveau desservis à partir du mois de février.

Luxair signe son retour en Tunisie, notamment

(DH) - Alors que l'aviation paye un lourd tribut à la crise sanitaire, et qu'une réunion tripartite consacrée au secteur est programmée le 7 octobre, Luxair continue à se montrer commercialement offensive. La compagnie luxembourgeoise, qui desservait en début d'année une soixantaine d'aéroports, vient ainsi d'ajouter à son catalogue deux nouvelles destinations et réactive deux liaisons avec la Tunisie.

Déjà annoncé au début du mois, l'aéroport de Bologne-Guglielmo Marconi va devenir la 18ème destination vers l'Italie. Délaissée depuis 21 ans, elle sera réactivée à partir du 27 octobre, et ce, à raison de trois vols par semaine. Autre destination délaissée par Luxair, Paphos (Chypre) refait son apparition dans l'offre de la compagnie nationale. Il faudra juste patienter : les vols n'étant prévus que pour la période du 15 février au 26 avril 2021, avec un décollage tous les lundis.

Three countries, the languages, three experiences. Which of our new destinations do you long to discover first? ✈️🌍#poll #question #travel #luxembourg — Luxair Luxembourg Airlines (@LuxairAirlines) September 28, 2020

Auparavant, le 30 octobre, la compagnie luxembourgeoise aura inauguré deux rotations par semaine. Vers Bucarest-Ferenc Liszt ainsi que vers Cracovie-Jean Paul II. Alors qu'au mois de décembre, le 18 plus précisément, c'est Podgorica, la capitale du Monténégro, qui aura droit à deux vols hebdomadaires.

Par ailleurs, et à raison d'une puis de deux liaisons par semaine, les lundis et vendredis, Luxair ralliera Tunis-Carthage à partir du 13 février. De même, selon Airlineroute, Luxair devrait faire son retour à Monastir le 1er avril, avec des rotations les jeudis et dimanches.

Pour rappel, et signe d'un nouvel élan, Luxair avait déjà inclus Bordeaux, Marseille, Manchester, Salzbourg et Innsbruck dans ses plans de vol en juin. Par contre, les vols vers Manchester, qui avaient été programmés pour le mois de juin dernier, ne sont plus proposés à la vente.

