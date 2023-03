Luxair officialise la commande de deux Boeing 737 Max

La compagnie aérienne luxembourgeoise a commandé deux Boeing 737-8 (anciennement 737 Max). Jusqu'à ce que ceux-ci rejoignent la flotte en 2026, Luxair louera deux appareils du même type. Ils voleront dès cet été.

Dustin MERTES La compagnie aérienne luxembourgeoise a commandé deux Boeing 737-8 (anciennement 737 Max). Jusqu'à ce que ceux-ci rejoignent la flotte en 2026, Luxair louera deux appareils du même type. Ils voleront dès cet été.

Déjà début janvier des rumeurs ont circulé selon lesquelles Luxair s'intéressait au jet de crise Boeing 737 Max. Vendredi, la compagnie aérienne a confirmé l'achat de deux appareils de ce type auprès de Boeing. Dans le communiqué de presse officiel, il n'est pas fait référence au surnom «Max»: on appelle simplement les nouveaux venus «Boeing 737-8». Ils devraient rejoindre la flotte en 2026.

Afin d'éviter un manque de capacité d'ici là, un accord de leasing a été conclu avec le constructeur américain pour deux appareils identiques, qui devraient être mis en service au Findel dès cet été. Les avions en leasing seront exploités par Luxair Crews.

En outre, des négociations sont en cours avec la compagnie aéronautique pour une commande de deux autres appareils du même type, qui pourraient être livrés en 2027. Le Boeing 737-8 peut accueillir 186 passagers, qui peuvent être transportés confortablement jusqu'à 5.740 kilomètres de distance. Luxair veut surtout utiliser ces avions pour les vols les plus longs qu'elle propose, par exemple vers Dubaï, le Cap-Vert ou le Sénégal.

Jusqu'à 20% de kérosène en moins

La compagnie aérienne luxembourgeoise souligne que la dernière génération de 737 permet de réaliser des économies de kérosène allant jusqu'à 20% par rapport aux modèles précédents. «En choisissant le 737-8, Luxair fait un nouveau pas important vers une exploitation plus durable en offrant à ses passagers la dernière technologie aéronautique tout en réduisant ses émissions de CO2», commente Ricardo Cavero, vice-président de Boeing en charge des ventes commerciales et du marketing pour l'Europe, Israël et la Turquie.

Un modèle controversé

Le jet moyen-courrier est le modèle le plus demandé par l'avionneur américain, mais il a été confronté à de graves problèmes au cours des dernières années. Le Boeing 737 Max avait été retiré du service en mars 2019 après deux crashs qui avaient fait 346 morts au total.

Un programme de commande défectueux était considéré comme la cause principale des accidents. Boeing avait déjà prévu de résoudre les problèmes après le premier crash. Mais d'autres défauts sont apparus à plusieurs reprises, si bien qu'il a fallu attendre environ 20 mois avant que l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) ne lève l'interdiction de vol pour les États-Unis à la mi-novembre. En janvier 2021, l'AESA a fait de même.

Luxair cherche également à remplacer sa flotte vieillissante de turbopropulseurs. Le président du conseil d'administration, Gilles Feith, avait déjà mentionné dans une précédente interview au site aerotelegraph.com que l'Airbus A220 et l'Embraer E2 étaient à l'étude. Mais cela n'est pas prévu avant 2024 ou 2025.

