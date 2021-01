En plus de mettre le cap vers les Emirats arabes unis, la compagnie propose à ses clients d'aller skier en Suède pour les vacances de février. Mais avec une chute de 78% des réservations sur le début d'année, l'horizon est loin d'être dégagé.

Luxair entrevoit Dubaï entre les nuages

Patrick JACQUEMOT En plus de mettre le cap vers les Emirats arabes unis, la compagnie propose à ses clients d'aller skier en Suède pour les vacances de février. Mais avec une chute de 78% des réservations sur le début d'année, l'horizon est loin d'être dégagé.

Les vacances de Carnaval approchant, Luxair garnit son offre. Avec cette difficulté constante depuis près d'un an, convaincre les passagers que monter à bord n'a rien de dangereux pour leur santé, et proposer d'un autre côté des destinations suffisamment «safe» pour rassurer les voyageurs potentiels. Et ce mercredi, voilà donc la compagnie nationale annonçant la réouverture de sa liaison vers Dubaï. Non pas pour y visiter le stand luxembourgeois de l'Exposition universelle, mais pour «profiter de l'été en plein hiver».

Un aller le 15 février, retour le 19 et voilà la ville-émirat (mais aussi sa voisine, Ras Al Khaimah) qui s'offre aux visiteurs venus du Findel, espère Gilles Feith, CEO depuis mai 2020 de Luxair. Un «capitaine» qui doit traverser la crise sanitaire, veiller à l'application des mesures décidées par la tripartite sectorielle organisée autour des métiers de l'aviation, et surtout continuer à garder la marque dans les esprits de celles et ceux qui veulent encore décoller, avec ou sans passeport vaccinal.

Et d'y aller d'une autre offre, là aussi, pour les congés à venir : Sälen en Suède (aux mêmes dates). Les amateurs de ski se frottent les mains de l'aubaine de rejoindre cette station de sports d'hiver située à 200 kilomètres d'Oslo.

Mais déjà, plein d'optimisme, Luxair annonce la couleur pour l'été. Elle proposera, à partir de mai 2021, de rejoindre Oslo pour un citytrip dans la capitale (deux fois par semaine d'abord, puis à raison de trois vols aller-retour plus tard dans la saison). A compter de juin, la compagnie compte aussi sur Rostock (Allemagne) et ses plages au bord de la Baltique ainsi que Belgrade (Serbie) pour attirer les clients.

Des repas en chute libre

Après un pic de dernière minute pour les vacances de Noël, Luxair a tout de même fini 2020 sur «une demande faible». Les turbulences covid ont non seulement affecté le remplissage de ses appareils (deux tiers de voyageurs en moins en un an sur les vols secs), mais aussi l'ensemble des activités de la compagnie.

Ainsi, LuxairServices Catering a vu sa production de repas produits pour le compte de Luxair chuter de 65%, et de 8% pour les commandes servies aux compagnies tierces. «LuxairTours enregistre une baisse de 63% de ses réservations pour ce début d’année par rapport à 2019», ne cache pas le Tour Operator. Sachant que la compagnie aérienne, elle, «observe une diminution de 78% de ses réservations sur cette même période». Déjà l'an passé, le nombre de passagers Luxair Airlines avait dévissé, passant de 1,3 million en 2019 à 387.000 en 2020.



