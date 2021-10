Face à la pression de plus en plus forte des clients de réduire leur impact sur l'environnement, la compagnie aérienne luxembourgeoise annonce «soutenir la promesse» émise par l'association représentative du secteur. Et assure qu'elle réduira «progressivement» ses émissions de CO2.

Luxair ambitionne la neutralité carbone d'ici 2050

Face à la pression de plus en plus forte des clients de réduire leur impact sur l'environnement, la compagnie aérienne luxembourgeoise annonce «soutenir la promesse» émise par l'association représentative du secteur. Et assure qu'elle réduira «progressivement» ses émissions de CO2.

Luxair, comme l'ensemble des 289 autres membres de l'Association du transport aérien international (IATA), entend verdir son activité. D'ici 2050, la compagnie aérienne luxembourgeoise annonce lundi qu'elle devrait être en mesure d'«assurer des vols durables» via une baisse «progressive» de ses émissions de CO2. Mais si l'objectif est désormais fixé, les moyens d'y parvenir restent encore à écrire.

Au niveau international, l'IATA mise avant tout sur les efforts de recherche et développement, via des investissements qui devraient représenter «environ 1.550 milliards de dollars (1.330 milliards d'euros) aux compagnies entre 2020 et 2050», estime l'association. Les efforts devraient principalement se concentrer sur le développement de carburants dits «durables», capables de réduire de 65% les émissions carbonées par rapport au niveau actuel, la mise au point de nouveaux systèmes de propulsion à hydrogène ou bien encore sur «l'amélioration de l'efficacité» générale des appareils.

Interrogé lundi sur la mise en oeuvre concrète de ce plan au sein de Luxair, Gilles Feith, CEO de la compagnie, assure qu'il est «en contact régulier avec l'IATA pour la mise en oeuvre de cette stratégie» qui ne serait pour le moment «toutefois pas entièrement figée». Dans son communiqué officiel, Luxair indique seulement qu'un groupe de travail interne a été «activé» afin de «définir le plan d'action» voué à concrétiser la neutralité carbone souhaitée.

Il ne sera en revanche pas question de longues réflexions en ce qui concerne la mise en place du nouveau régime CovidCheck, Gilles Feith assurant d'ores et déjà que le huitième employeur du pays appliquera la mesure «quelques jours après son entrée en vigueur». Notamment «pour les formations et les réunions» réalisées auprès des quelque 2.840 salariés du groupe.

