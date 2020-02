Selon le quotidien économique portugais Jornal de Negocios, la compagnie aérienne allemande a entamé des négociations pour racheter 45% du capital de sa concurrente portugaise à son principal actionnaire privé. Lufthansa se serait allié avec United Airlines.

Économie 2 min.

Lufthansa négocie un rachat d'une part de TAP

Didier HIEGEL Selon le quotidien économique portugais Jornal de Negocios, la compagnie aérienne allemande a entamé des négociations pour racheter 45% du capital de sa concurrente portugaise à son principal actionnaire privé. Lufthansa se serait allié avec United Airlines.

(AFP) - La compagnie aérienne allemande Lufthansa a entamé des négociations pour racheter une part du capital de sa concurrente TAP Air Portugal à son principal actionnaire privé, a affirmé lundi le quotidien économique portugais Jornal de Negocios.

Lufthansa «a débuté des négociations avec David Neeleman», homme d'affaires américain qui est le principal actionnaire privé de la compagnie portugaise, «pour l'acquisition de sa participation dans TAP», écrit le quotidien économique de référence au Portugal. La compagnie allemande s'est alliée pour l'occasion à la compagnie américaine United Airlines, ajoute Jornal de Negocios.



Un porte-parole de Lufthansa a refusé de commenter «des spéculations de médias». TAP s'est également refusé à tout commentaire. TAP est détenue à 50% par l'Etat portugais, 5% par les salariés et à 45% par Atlantic Gateway, consortium privé formé par David Neeleman et son associé portugais Humberto Pedrosa. Fin novembre, David Neeleman avait dû démentir des rumeurs selon lesquelles il souhaitait se désengager de TAP en raison de divergences avec l'Etat portugais alors que les médias rapportaient qu'il avait approché Lufthansa, British Airways ou Air France pour s'enquérir de leur intérêt potentiel.

A partir du 1er septembre : Luxair augmente son offre vers le Portugal Luxair et TAP Portugal ont signé un nouvel accord: à partir du 1er septembre, il y aura davantage de vols vers le Portugal.

David Neeleman et le gouvernement socialiste portugais ont des divergences sur le dossier TAP. Le gouvernement s'est notamment opposé au projet de l'homme d'affaires d'introduire la compagnie en Bourse et a manifesté son inquiétude sur la stratégie de la compagnie dont la politique d'investissement tarde à produire des résultats positifs.

Le groupe aérien portugais a annoncé jeudi être resté dans le rouge en 2019 avec une perte nette de 105,6 millions d'euros contre 118 millions d'euros en 2018. Un résultat que la compagnie explique par le renouvellement de sa flotte, l'un des axes de sa stratégie pour revenir à l'équilibre. La semaine dernière, l'Etat portugais a mis en garde TAP contre la distribution de primes à ses cadres malgré les pertes. La compagnie s'était déjà attiré les foudres du gouvernement l'an dernier en distribuant 1,17 million d'euros de bonus à 180 salariés.

En 2017, Luxair et TAP Portugal ont signé un accord qui leur permet d'opérer davantage de vols entre les deux pays et d'’étendre les dessertes vers l'Algarve. Grâce à ce partenariat dit «codeshare», les deux compagnies ont ainsi renforcé leur coopération sur les lignes Luxembourg-Porto et Luxembourg-Lisbonne dans les deux sens.

Au Luxembourg, selon le rapport 2018 de l'aéroport du Findel, Porto et Lisbonne restent les premières destinations en termes de passagers devant Munich, Francfort et Londres.