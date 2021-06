Kuehne+Nagel a été retenu comme centre de distribution européen de la marque On Running. Y compris pour les célèbres baskets «The Roger» adoptées par le tennisman suisse, ancien n°1 au classement ATP

Roger Federer appose son empreinte à Contern

Patrick JACQUEMOT Kuehne+Nagel a été retenu comme centre de distribution européen de la marque On Running. Y compris pour les célèbres baskets «The Roger» adoptées par le tennisman suisse, ancien n°1 au classement ATP

Au Luxembourg, Kuehne+Nagel a su se faire une place majeure. Et là, il n'est pas seulement question de ses capacités d'entreposage, proches des 280.000 m2. En 51 ans de présence au Grand-Duché, le spécialiste du fret routier a su se faire une place sur le podium des 'gros de la logistique', aux côtés de Cargolux et CFL Multimodal. Sauf que ces deux concurrents ne peuvent se vanter d'une particularité propre à K+N : avoir tapé dans l’œil de l'équipementier suisse On Running.

La relation a débuté en 2010. «A l'époque, il n'était question que de gérer une dizaine de palettes de chaussures, sourit Markus Kettenhofen. Maintenant, juste pour ce client, il nous faut tout ça...» Et «ça» c'est un entrepôt de 20.000 m2, au cœur de la zone de Contern et dédié uniquement à l'entreposage, la préparation et l'expédition des baskets et autres vêtements de course du client helvète à destination de la totalité de ses clients en Europe. Magasins comme particuliers.

Ce contrat, Kuehne+Nagel Luxembourg aura la charge de le gérer jusqu'en 2029. Et vu que le marché de On Running ne cesse de gonfler, le logisticien sait déjà que les parties encore libres du dépôt et son extension de 10.000 m2 pourraient vite être exploitées. «En moyenne, le volume d'expédition gagne près de 16% par an, mais avec la pandémie et la période de confinement, les ventes ont progressé un peu plus vite encore», note avec satisfaction le responsable des installations.

4 Oui, c'est bien elle : la "The Roger" ici en déclinaison féminine. Photo : Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Oui, c'est bien elle : la "The Roger" ici en déclinaison féminine. Photo : Chris Karaba A chaque basket retournée, un lavage et un reconditionnement s'imposent. Du 100% fait main. Photo : Chris Karaba Il n'y a pas que les baskets dans la collection O-R. En tout, 5.000 références sont gérées depuis Contern. Photo : Chris Karaba Petite commande de particulier ou lot important pour des distributeurs, tout les produits pour l'Europe partent depuis le Luxembourg. Photo : Chris Karaba

Il a donc moins fallu expédier vers les boutiques, mais plus directement auprès des clients. Ces consommateurs qui, depuis chez eux, réservaient une paire de chaussures pour leurs futurs joggings, les chaussettes idéales, le T-shirt anti-transpiration, etc. Autant de pièces certes produites pour la plupart en Asie, arrivées par bateau à Hanovre mais soigneusement rangées ici, à Contern. «On running nous a choisis d'abord pour notre positionnement central. Depuis ici, une commande est vite arrivée en Allemagne, France ou Belgique (qui sont les principaux marchés).»

De la puce RFID au coup de polish

Mais Markus Kettenhofen sait que le site dispose d'autres atouts. Le sérieux de la gestion des flux arrivées et départs ou la modernité des installations en font partie. Tout comme le savoir-faire de la main-d'oeuvre non seulement pour préparer les centaines de cartons prêts à parcourir l'Europe, mais aussi pour reconditionner le matériel qui pourrait être retourné. «On réceptionne les surplus, mais aussi les articles qui ont pu être proposés pour démonstration ou les achats qui ne correspondent pas tout à fait aux exigences d'untel.» A charge alors pour les personnels de bien vérifier l'état de chaque pièce, les nettoyer si besoin et les remettre dans le circuit pour une nouvelle vie.

Des petites mains employées également pour accommoder les produits selon les souhaits du moment. Ici, un client qui veut afficher le prix des baskets sur les boites, telle promotion qui nécessite l'ajout d'un cadeau avec l'envoi. Le travail s'adapte aux exigences du jour. Mais de la lecture de la puce RFID au coup de main pour polisher une semelle, rien ne doit être laissé au hasard.

C'est bien des On Running que Roger Federer portait à Roland-Garros. Regardez ses pieds à Wimbledon, si ça se trouve ses baskets viendront du Luxembourg... Photo : AFP

Et puis, parmi les quelque 5.000 références O-R en stock, il y a l'icône. La paire référence de la marque : la «The Roger», en mode sportif ou fashion. Du léger avec un amorti à la hauteur des volées de Federer qui lui a donné son prénom. Mais pas le temps pour Markus Kettenhofen d'admirer les déclinaisons de la chaussure préférée du tennisman aux vingt trophées en grand chelem. Dans les trois autres dépôts Kuene+Nagel, d'autres commandes le réclament.

A commencer par les expéditions des gros robots Fanuk ou alors des bobines de Tyvek produites dans l'usine voisine de Dupont de Nemours. «Eux aussi, nous ont fait vivre une année 2020 extraordinaire. Leur tissu était réclamé partout...» Pas de quoi faire peur au manager et aux 700 salariés du groupe au Luxembourg.

