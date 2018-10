Logement: comment bien rédiger un compromis

Comment être sûr de la surface d'un bien que l'on veut acquérir? La conférence à Luxexpo The Box, mardi soir, a mis en évidence ce problème et les autres pièges du compromis ou du contrat de réservation.

Au prix du mètre carré, signer un compromis pour 90 mètres carrés et se retrouver chez le notaire avec 80 mètres carrés, établis par le cadastre, représente une «jolie» différence. Le problème de la surface lors de l'acquisition d'un logement surgit assez souvent pour que les professionnels aient décidé de demander au gouvernement d'agir.

Mardi soir, à Luxexpo The Box, dans le cadre de la semaine nationale du logement, la salle du deuxième étage était pleine pour la troisième conférence sur l'acquisition d'un logement, organisée par le ministère du Logement et la Chambre des notaires, avec l'appui de l'Association des banquiers et des banques luxembourgeoises. Un notaire, Robert Schuman, une experte en aides du ministère du Logement, Michèle Schuck et un banquier de la Spuerkeess, Charles Pletsch, ont distillé de précieux conseils pendant près de deux heures.

Compromis de vente

Bien définir de quoi on parle. «Ce n'est pas toujours évident dans la pratique», a expliqué Me Schuman. «Les nouvelles formes de propriété rendent la définition de plus en plus complexe. Imaginez que vous vouliez acheter un appartement au rez-de-chaussée d'une résidence. Vérifiez que vous pourrez jouir de la terrasse ou du jardin. S'il y a deux ou trois places de parking dans la copropriété, êtes-vous sûr que vous pourrez les utiliser quand vous aurez de la visite?» Sur la surface, «demandez directement la surface établie par le cadastre vertical pour ne pas vous retrouver devant le notaire avec une surface différente». Mais la surface n'existe au cadastre que depuis 1989. Se pose un problème pour les biens plus anciens. Et mesurer soi-même ne donne jamais le même résultat que le cadastre. Prévoir qu'au-delà d'une certaine différence entre l'annonce du bien et l'acte chez le notaire, l'acquéreur puisse se dégager de la transaction.

Prix et entrée en jouissance. Le bien est-il payé cash, à crédit ? Payez-vous un acompte et le reste à la remise des clés? Tout cela doit être précisé. Prévoir une mention de ce qui se passera si le bien acheté n'est pas libre à la date prévue de l'entrée en jouissance. Les deux parties doivent trouver une indemnité qui correspond à un loyer d'un bien équivalent et un supplément parce que les conditions n'ont pas été respectées. En général, elle est fixée à 10 % du prix de vente.

Passeport énergétique. Le notaire va demander le passeport énergétique sinon il ne pourra pas établir l'acte de vente. Donc autant demander une copie au moment du compromis pour ne pas avoir de mauvaise surprise au dernier moment.

Durée du compromis: prévoir un terme est utile (généralement quatre à six semaines), mais d'autres conditions suspensives peuvent être imaginées comme l'obtention d'une autorisation de construire ou l'établissement d'un plan d'aménagement particulier.

Où se renseigner Une nouvelle brochure «Acquisition d'un logement, conseils pratiques», a été imprimée à 1.000 exemplaires. Guichet unique des aides au logement, 11, rue de Hollerich à Luxembourg, ouvert du lundi au vendredi de 8 h à midi et de 13h30 à 16 h, sauf le jeudi de 8 h à 17h30. Tél. 8002-1010. Chambre des notaires du Grand-Duché de Luxembourg Tél. 44 70 21

Contrat de réservation

Une définition encore plus précise. Le bien, dans ce cas, n'est pas encore achevé ou même pas commencé. Non seulement le contrat doit être précis sur les deux parties qui s'engagent, mais aussi sur la désignation précise de l'endroit où l'immeuble sera construit, sur les matériaux qui seront utilisés. Souvent figurent des notices descriptives qui ne parlent que du prix du matériau. Or il peut exister 500 références dont les prix varient beaucoup. Vérifier que la qualité et le prix des matériaux décrit est réaliste ou pas.

Délai de construction. Malheureusement, malgré la simplification administrative, deux ans et demi peuvent s'écouler sans que rien ne se soit passé sur le terrain. Prévoir une indemnisation si le promoteur n'a pas avancé. Surtout que peuvent se poser différents problèmes comme le tout-à-l'égout ou le droit de passage pour Creos, qui sont autant de raisons invoquées pour justifier du retard.

Vices de construction. Pour les vices apparents (pas d'eau dans les toilettes, pas de courant dans une pièce, par exemple), mieux vaut les noter dans le procès-verbal de réception. L'acquéreur a un mois pour écrire au promoteur qui doit agir. En cas de vice caché, la durée d'action du nouveau propriétaire est de dix ans pour le gros œuvre et de deux ans pour le reste, la date commence à la réception définitive du bien. Garantie d'achèvement. Il n'est pas inutile d'imaginer cette garantie bancaire si jamais le promoteur fait faillite ou n'est plus en mesure de poursuivre la construction.

Copropriété

Bien déjà construit. Dans l'acte sera mentionné que le vendeur est tenu de payer les charges et les travaux qui ont été décidés jusqu'à la signature du compromis. Après la signature de l'acte et la remise des clés, les charges sont à payer par l'acquéreur. Reste le cas des gros travaux. Là, conseille le notaire, le mieux est de demander au syndicat de copropriétaires d'avoir le détail et ce que cela représente financièrement et en types de travaux.

Bien à construire. Se renseigner sur le règlement écrit ou à venir, sur les servitudes et tout l'environnement.

Bëllegen Akt (crédit d'impôt)

Chaque personne physique de l'Union européenne (plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) a droit à un abattement fiscal de 20.000 euros, utilisable en une fois ou en plusieurs acquisitions. Attention aux conditions fixées par la loi. Les droits d'enregistrement sont fixés à 7 % dans les cas normaux, à 8,2 % avec une clause de revente et la ville de Luxembourg a établi une surtaxe communale.

Une aide peut en cacher une autre

Les aides de l'Etat sont de trois natures, a expliqué la responsable des aides au logement du ministère du Logement, Michèle Schuck: en capital (à l'acquisition, à la construction ou à l'épargne); en intérêts ou la garantie de l'Etat. Petit tour d'horizon qui mérite un passage par le guichet unique pour vérifier les conditions d'attribution, très précises et différentes d'une aide à l'autre.

Prime d'épargne: pour l'acquisition, liée à de l'épargne placée pendant trois ans et investie au moins à 90 % dans l'acquisition, plafonnée à 5.000 euros.

Prime d'architecte: dans le cadre de la construction d'une maison unifamiliale, 50 % maximum des honoraires, plafonnée à 1.250 euros.

Prime Lenoz (pour Lëtzebuerger Nohaltegkeets-Zertifizéierung fir Wunngebaier) sur la durabilité du logement, 1.500 euros maximum pour une maison unifamiliale et 750 euros pour un appartement. Subvention d'intérêt: variable selon les situations pour un prêt jusqu'à 175.000 euros.

Bonification d'intérêt: pour un prêt jusqu'à 175.000 euros avec plafond imposable (98.330 euros).

Garantie de l'Etat: directement auprès de la banque pour un prêt (plafonné à 145.853 euros) qui pèse moins de 40 % du revenu disponible pour moins de 60 % du coût du logement, avec une condition d'épargne sur trois ans (240 euros après un an et 290 euros par an au minimum).

Le simulateur d'aides de l'Etat permet de se faire une première idée.

Les fiches d'informations du ministère du Logement sur les aides.

