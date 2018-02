(T. L.) - Le leader européen de la location de voitures a publié mardi depuis son quartier général d'Amsterdam des résultats en hausse de 10 % sur un an à 467 millions d'euros de bénéfice pour un chiffre d'affaires de 9,36 milliards d'euros.

L'opérateur, qui loue une flotte de 1,7 million de voitures (+5,5 %) dans 32 pays dont 10.000 au Luxembourg, entend prendre de plus en plus de parts de marché sur les secteurs de la voiture comme un service, 68 milliards d'euros aujourd'hui et à attendre en hausse de 5,2 % par an jusqu'en 2025 selon le cabinet de consultants Roland Berger; et sur celui des voitures d'occasion âgées de trois à quatre ans (65 milliards d'euros de potentiel) par l'intermédiaire de sa nouvelle plate-forme CarNext.com.

5,5% des commandes au Luxembourg

Soumise à la même digitalisation que nombre de secteurs, l'entreprise a aussi décidé d'accélérer le déploiement de ses services en ligne sous le thème du «Any car, anytime, anywhere» (N'importe quelle voiture, à n'importe quel moment, n'importe où). Le loueur entend aussi donner l'exemple et fera passer sa flotte à 100 % de voitures électriques d'ici 2030.

Au cours d'une journée sur l'électromobilité en présence du ministre des Transports, juste avant l'Autofestival, fin janvier à côté du centre de conférences du Kirchberg, LeasePlan Luxembourg avait détaillé pourquoi c'était un challenge: huit ans après la première Toyota Prius livrée chez PwC, seuls 76 véhicules sont électriques et 120 hybrides sont en circulation, soit 2,3 % du total des véhicules luxembourgeois. Evidemment le déploiement des bornes électriques et la mise sur le marché ainsi que les mesures fiscales devraient accélérer le rythme d'adoption.

«Les véhicules électriques et hybrides représentent déjà 5,5 % du total des commandes», a souligné le directeur commercial au Luxembourg, Alessandro Tutucci. Tous les employés qui y sont éligibles sur les cent employés au Luxembourg rouleront en électrique dès 2021.

Les directeurs auront dès cette année leur Tesla S, réputée la plus autonome. Le responsable de LeasePlan pour le Luxembourg, Joël Fernandes, avait aussi annoncé que le Luxembourg ferait partie des premiers pays à bénéficier d'une solution d'e-mobilité, avant la fin du premier semestre, pour répondre à tous les freins. Comme celui de ne pas pouvoir correctement charger sa voiture pour se déplacer librement.