Le site de Dudelange redémarre cette semaine, mais uniquement ces mercredi et jeudi, selon Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du LCGB. Ce dernier ne voit dans cette reprise temporaire qu'une «poudre aux yeux»

2.000 tonnes d'acier seront produites

Liberty Steel va revivre pendant deux jours

Après deux jours d'activité en juillet, les salariés de Liberty Steel à Dudelange pourront reprendre de nouveau leur travail pendant deux jours ces mercredi et jeudi, selon Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du LCGB. Ce dernier voit dans ce redémarrage temporaire de simples «coups d'étincelles pour rassurer, mais rien d'assuré ou de fiable».

La justice place Liberty Steel en liquidation à Liège Alors que le prix de l'acier n'a jamais été aussi haut, le tribunal de l'entreprise de Liège a prononcé la mise en liquidation de Liberty Steel. Une décision qui ne sera pas sans conséquences sur le site de Dudelange.

Cette reprise temporaire, qu'il qualifie de «poudre aux yeux», est «insignifiante» selon lui, car lors de ces deux jours d'activité, il n'y aura qu'entre 2.000 à 2.500 tonnes de tôles d'acier galvanisées qui seront produites: «Par rapport à la capacité mensuelle de l'usine, cela ne représente même pas 5%.»

Une reprise prévue en octobre

Robert Fornieri estime d'ailleurs que «Liberty Steel n'est plus un partenaire fiable depuis longtemps et qu'il faut trouver une alternative». Le syndicaliste rappelle que le site de Dudelange est à l'arrêt depuis le mois de mars, excepté la brève reprise en juillet.

Le syndicaliste indique que selon le plan industriel de Liberty Steel, une reprise d'activité est prévue pour le mois d'octobre. «Pour le moment, la situation est triste et inconfortable parce que des salariés continuent à s'en aller. Des gens qualifiés et compétents s'en vont alors que la situation perdure et que Liberty s'acharne à garder les commandes. Le danger qui nous guette maintenant, c'est de plus avoir la compétence pour pouvoir être opérationnel au moment où on devra avoir le volume.»

«Liberty Steel n'est plus un partenaire fiable depuis longtemps et il faut trouver une alternative» Robert Fornieri

En attendant une véritable reprise, Robert Fornieri note que les 170 salariés gardent l'espoir et continuent à y croire: «Ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est travailler et produire. Ils ne se sont pas engagés pour faire des travaux d'entretien et d'installation ou être à la maison en attendant qu'on les appelle. Cette façon d'agir, c'est une manière de tuer le travail». Le représentant du LCGB déplore avant tout «l'acharnement» de l'entreprise britannique à «garder le site et de ne pas laisser d'opportunité à un repreneur industriel pour lui donner une perspective d'avenir».

