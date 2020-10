Liberty Steel lorgne sur la division acier de Thyssenkrupp

L'entreprise sidérurgique britannique veut reprendre cette division, qui est en difficulté. La société basée à Londres annonce ce vendredi avoir présenté une offre indicative, mais sans donner plus de détails.

(JFC, avec la dpa) - L'année dernière, le groupe sidérurgique britannique faisait main basse sur les sites ArcelorMittal de Dudelange et de Liège. A présent, deux mois après avoir racheté l'usine de rails de Hayange, Liberty Steel veut reprendre la division acier de Thyssenkrupp, qui est en difficulté. La société basée à Londres a présenté une offre indicative, comme elle l'a annoncé vendredi, mais n'a pas donné plus de détails.

Liberty Steel emploie environ 30.000 personnes et est active dans dix pays sur quatre continents - en plus de l'Europe, également en Australie, aux États-Unis et en Chine. «Nous avons reçu aujourd'hui une offre indicative pour l'acquisition de l'entreprise sidérurgique», a déclaré Thyssenkrupp. «Nous examinons maintenant cette offre avec attention. Dans le même temps, nous poursuivrons les discussions avec d'autres partenaires potentiels de la même manière qu'auparavant. Notre objectif est de faire en sorte que l'industrie sidérurgique soit durable pour l'avenir. Pour nous, il est important de trouver la meilleure solution pour cela».

Le contexte de l'OPA: Thyssenkrupp traverse une crise profonde. L'entreprise, établie de longue date, est dans le rouge en ce qui concerne l'acier. Rien que pour les neuf premiers mois de l'exercice en cours, elle a enregistré une perte d'exploitation de plus de 700 millions d'euros.

Les surcapacités sur les marchés de l'acier et l'effondrement de la demande mettent les entreprises sous pression. En outre, des milliards devront être investis dans une production respectueuse du climat. La PDG du groupe, Martina Merz, cherche donc un partenaire depuis un certain temps. Cependant, toutes les tentatives précédentes ont échoué.

