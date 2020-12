A compter du 1er février, Jerry Klein, responsable de la plateforme d'e-commerce made in Luxembourg, quittera la structure lancée en septembre 2018. La recherche d'un(e) successeur est d'ores et déjà lancée.

Économie 2 min.

Letzshop amené à changer de visage

(Jmh) - Un peu plus de deux ans après son lancement, Letzshop.lu s'apprête à connaître un nouveau changement. A compter du 1er février 2021, la plateforme dédiée exclusivement à l'e-commerce local ne sera plus dirigée par Jerry Klein. Un départ «motivé ni pas un désaccord, ni par un mécontentement quelconque de l'une ou l'autre partie», mais par «l'ouverture d'un poste qui m'intéresse fortement et pour lequel j'ai dû me décider assez rapidement», détaille celui qui a mis en place et concrétisé le projet.

Pour lui succéder, le GIE créé par le ministère des Classes moyennes, 18 communes, la Chambre de commerce et la confédération luxembourgeoise du commerce recherche donc «un profil doté de deux compétences principales: une maîtrise de la vente en ligne et une expérience gestionnaire», résume Gilles Scholtus, chargé de la direction générale au sein du ministère des Classes moyennes.

Publiée le 24 décembre dernier, l'annonce recherche des personnes «titulaires d'une maîtrise/master en management d'entreprise, économie, stratégie d'entreprise, gestion ou avoir une expérience en la matière», qui disposent d'une expérience professionnelle «d'au moins cinq ans» et qui affichent «de bonnes facultés d'expression écrite et orale des langues luxembourgeoise, française, anglaise et allemande».

Pour mémoire, Letzshop.lu a su tirer son épingle du jeu de l'essor de l'e-commerce en lien direct avec le confinement et les différentes mesures sanitaires mises en place tout au long de l'année. Avec quelque 370.000 référencements, la plateforme regroupe à ce jour quelque 500 commerces locaux répartis dans une centaine de localités. «Si le confinement a considérablement augmenté l'activité sur la plateforme, il nous a aussi offert une certaine visibilité qui fait qu'un nouveau pic s'observe en cette fin d'année», assure Gilles Scholtus.

Et ce dernier d'estimer le nombre de transactions à «20 fois le niveau observé dans la période pré-confinement, alors qu'il a atteint entre 40 et 50 fois ce chiffre entre mars et mai derniers». Si aucune candidature n'a été reçue à ce jour, le poste «devra être attribué relativement rapidement, même si nous prendrons le temps de choisir le bon profil», assure le haut fonctionnaire.

