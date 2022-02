Le secteur du tourisme luxembourgeois a payé un lourd tribut à la crise sanitaire. Les voyages d'affaires en ont également fait les frais. Une tuile pour le Luxembourg, capitale économique par excellence.

Les voyages d'affaires ont chuté de près de 60% en 2020

A moins de vivre reclus à l'écart total de la société, vous n'êtes pas sans savoir qu'une pandémie mondiale déferle depuis 2020. Une crise sanitaire qui a amené son lot de conséquences pour l'ensemble de la population. L'un des secteurs les plus concernés est sans nul doute celui du tourisme qui a payé un lourd tribut aux confinements successifs décrétés dans certains pays, au Luxembourg notamment.

Grâce à ses nombreuses entreprises implantées dans le pays, le Grand-Duché est d'ailleurs une plaque tournante des voyages d'affaires. Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur ceux-ci ? Le député Max Hengel (CSV) s'est interrogé sur cette question. Ce dernier a rappelé que selon le site de l'Organisation mondiale du tourisme, en 2015, sur un total de 1.090.000 voyages au Luxembourg, 246.000 concernaient des voyages d'affaires, tandis que les 844.000 autres déplacements étaient principalement pour des motifs privés et personnels.

Chiffres à l'appui, le ministre du Tourisme Lex Delles (DP), a notamment pu illustrer le lourd impact des restrictions sanitaires, tant sur le tourisme que sur les voyages d'affaires. «La liste des données du World Travel Monitor pour les voyages au Luxembourg entre 2015 et 2020 montre une augmentation constante du nombre de voyages et une prédominance continue des voyages de vacances et de loisirs par rapport aux voyages d'affaires», a-t-il expliqué, tout en rappelant que les chiffres soulevés par le député ne sont qu'une estimation. «La direction générale du tourisme travaille actuellement sur un nouveau développement des fichiers d'hébergement afin d'assurer une meilleure qualité des données à l'avenir».

302.000 voyages d'affaires en 2019

Quoi qu'il en soit, en 2019, le nombre total de voyages au Luxembourg s'élevait à environ 1.587.000. Parmi ceux-ci, 1.111.000 concernaient des voyages dans le cadre de vacances, 750.000 pour des visites de proches et 302.000 pour des voyages d'affaires. En 2020, année la plus compliquée sur le plan sanitaire, le nombre total de voyages s'est effondré à 605.000, 393.000 pour des voyages de vacances ce qui est près de trois fois moins par rapport à l'année précédente. Les voyages pour des visites de proches ont quant à eux été réduits de moitié avec 91.000 voyages. Enfin et surtout, il n'y a eu «que» 121.000 voyages d'affaires au Luxembourg en 2020, soit une chute de près de 60% pour ce type de voyage.

Fort heureusement, le secteur aérien commence à reprendre quelques couleurs, de même que celui du tourisme luxembourgeois. Les agences de voyage continueront malgré tout à être soutenues jusqu'en juin.

