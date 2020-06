Conséquence directe du confinement mis en place un peu partout en Europe, l'activité enregistrée en avril au sein de l'UE recule fortement, indique jeudi Eurostat. Le Luxembourg n'échappe pas à ce marasme et affiche l'une des chutes les plus importantes, avec un recul près de 25%.

Les ventes dans le commerce s'effondrent

Même cause, même conséquence. En avril, le volume des ventes dans le commerce de détail a continué son repli spectaculaire, selon les données publiées jeudi par Eurostat. Un recul qui atteint 11,1% pour l'ensemble de l'Union européenne et 11,7% au sein des 19 pays de la zone euro, selon l'office statistique européen qui note que sur un an, la baisse atteint 19,6% dans la zone euro et 18% dans l'UE.

Sans surprise, le Luxembourg n'est pas épargné et figure même au sein des pays les plus impactés. Entre mars et avril, le chiffre d'affaires et le volume des ventes recule de 12%, un niveau proche de celui enregistré au Portugal ou en Lettonie (-17,5%). Sur un an, la chute se révèle être encore plus importante, puisque les commerces de détail du pays connaissent une baisse d'activité de 24,7%. Ce qui en fait l'un des pays les plus touchés, au même titre que l'Espagne (-29,8%) ou la France ( 31,1%).

Le confinement mis en place par les différents pays de l'UE depuis la mi-mars et l'importance du secteur pétrolier au Grand-Duché (234 stations et près de 2.600 emplois directs) expliquent en partie ces résultats décevants. Pour rappel, dans sa dernière étude sur le tourisme à la pompe, le Statec avait révélé que huit litres sur dix étaient vendus à des non-résidents. Outre la fermeture des frontières, le recours massif au télétravail est également une explication à ce triste bulletin remis par le Luxembourg.



Cela dit en comparaison avec la moyenne européenne, le Grand-Duché ne s'en tire pas trop mal. Toujours selon Eurostat, entre avril 2020 et 2019, le volume des ventes du commerce de détail dans la zone euro a diminué de 46,9% pour les carburants et de 33,6% pour les produits non alimentaires. Par contre, le secteur «alimentation, boissons et tabac» affiche une augmentation de 2,5%. Les ventes par correspondance et internet ont bondi de près de 21%.

