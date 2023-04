Le prix des œufs au Luxembourg a augmenté de 16,4% par rapport à février. En moyenne au niveau européen, il a même augmenté de 31,1%.

Plus de 16,4 pour cent

Les œufs coûtent plus cher avant Pâques

(KNA/lm) – Avant Pâques, les prix des œufs augmentent: en février, le renchérissement au Luxembourg était de 16,4% par rapport au même mois de l'année précédente, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique en Allemagne. En Allemagne, l'augmentation était de 16,6%. Dans l'UE, la moyenne était même de 31,1%.



L'inflation ralentit à 6,9% en Europe mais reste préoccupante L'inflation poursuit sa décrue en Europe grâce à une accalmie des tarifs de l'énergie, mais, à 6,9% en mars, la hausse des prix reste élevée et s'accélère encore dans l'alimentation.

Le seul pays où les prix des œufs ont moins augmenté qu'au Luxembourg est Chypre (+13,5 %). En revanche, en République tchèque, les œufs coûtaient en février 2023 presque deux fois plus cher (+ 95,1 %) qu'un an auparavant. Suivent la Hongrie (79,2) et la Slovaquie (78,8), selon le communiqué.

«Non seulement par rapport aux autres pays de l'UE, mais aussi par rapport à d'autres produits alimentaires, les œufs ont connu une hausse des prix inférieure à la moyenne», ont indiqué les statisticiens allemands.

Dans l'ensemble de l'UE, notre voisin allemand a été le seul pays où les prix des denrées alimentaires ont globalement augmenté en février de 22,3% par rapport au même mois de l'année précédente, soit encore plus que les prix des œufs. En moyenne au niveau européen, le renchérissement des denrées alimentaires (plus 19,5 %) était en revanche nettement inférieur à celui des œufs (plus 31,1%).

