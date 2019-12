Sur les 4,8 millions de passagers attendus au Findel en 2020, les lignes Luxair apporteront une part conséquente de clients. Mais si l'activité voyages se porte bien, le côté fret connait un trou d'air pour la compagnie nationale.

Les touristes assurent les finances du groupe Luxair

Sur les 4,8 millions de passagers attendus au Findel en 2020, les lignes Luxair apporteront une part conséquente de clients. Mais si l'activité voyages se porte bien, le côté fret connait un trou d'air pour la compagnie nationale.

(pj avec MM) Les voyages forment la jeunesse... et donnent le sourire aux dirigeants du groupe Luxair. En effet, à l'heure de présenter le prébilan 2019, leur satisfaction était visible à évoquer l'activité passagers. Car si la firme aérienne subit des pertes cette année, la division tourisme LuxairTours continue d'être source de bénéfices.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros, cette seule branche contribuera cette année encore pour moitié au chiffre d'affaires total. Soit une hausse de 8%. Selon Alberto Kunkel, responsable de la division tourisme du groupe Luxair, 2019 devrait se traduire par 700.000 réservations de voyages. Une fréquentation à la hausse de 7% par rapport à 2018.

Préréservations à la hausse

Espagne et Portugal ont été les principales destinations de l'activité touristique LuxairTours ces derniers mois. La faillite du groupe de voyages Thomas Cook n'a pas eu d'effet négatif sur le groupe Luxair, voire même plutôt un impact légèrement positif, estime l'équipe aux commandes.



Passagers, vos papiers Pour l'activité 2019 de LuxairTours, 40% des clients étaient originaires du Luxembourg, 30% de France et environ 10% d'Allemagne et autant de Belgique.

Le groupe annoncera les chiffres définitifs de son bilan en mai prochain. Mais d'ores et déjà Alberto Kunkel prévoit une belle année à venir. En effet, les préréservations pour 2020 sont déjà plus élevées qu'à la même époque cette année.

De son côté, Laurent Jossart, vice-président exécutif de Luxair Luxembourg Airlines, se félicite du succès rencontré par les nouvelles destinations 2019. Nantes, Montpellier en France ou Florence en Italie ont visiblement trouvé leur public.



Dubaï, Brindisi, Marrakech

D'ores et déjà, LuxairTours peut annoncer que son futur programme de vols inclura Dubaï comme destination (plus exactement Ras Al Khaimah, à une heure de la cité des Émirats arabes unis). Cela se fera entre novembre 2020 et fin mars 2021, dates de l'exposition universelle à laquelle le Luxembourg participe.

Il a aussi été annoncé que la destination Marrakech au Maroc serait desservie par un vol supplémentaire par semaine l'an prochain. La cité italienne de Brindisi sera, elle, proposée d'avril à novembre 2020. LuxairTours remettra aussi en avant l'Egypte, avec des croisières sur le Nil ou du côté de Marsa Alam sur la mer Rouge.

La flotte actuelle Luxair compte 19 appareils, dont l'âge moyen est de six ans. Elle restera inchangée l'an prochain. Photo: Lex Kleren

Chypre fait également partie des destinations de plus en plus demandées à la compagnie par les touristes. Mais pour de telles liaisons, les avions Luxair actuels sont trop petits et le prix du billet devrait être nettement plus élevé pour pouvoir offrir des destinations aussi éloignées, selon les dirigeants.



Le Findel monte en flèche

De plus en plus de compagnies aériennes choisissent le Findel comme destination. La multiplication des lignes entre Luxembourg et d'autres capitales ou sites de vacances participent ainsi à la bonne santé de l'aéroport. Une infrastructure qui devrait voir transiter 4,4 millions de passagers cette année. Soit une augmentation de 9% par rapport à 2018.

Le pic de fréquentation 2019 aura bien entendu été enregistré en juillet, avec 397 000 clients accueillis durant ce mois qui aura vu 27.000 avions atterrir et décoller.

Portugal en tête Pour le Findel, le top 5 des destinations les plus fréquentées maintient Porto au premier rang des villes desservies. Au classement, suivent Lisbonne, Munich, Francfort et Londres City.

Selon Jean-Paul Gigleux, vice-président de Luxair en charge de la manutention du fret, des services aéroportuaires et des équipements au sol, l'aéroport luxembourgeois devrait poursuivre sa montée en puissance. Ainsi, 4,8 millions de passagers sont attendus en 2020. Soit une augmentation de 9% par rapport à 2019.

L'investissement dans un agrandissement des infrastructures ou la rénovation de la piste en 2021 ne seront donc pas un luxe.

La rénovation de la piste du Findel confirmée pour 2021 Un budget de 150 millions d'euros sera débloqué sur ces travaux de renforcement du site qui a vu décoller et atterrir quatre millions de passagers l'an passé. Mais au-delà, le ministre de la Mobilité rappelle qu'un vaste réaménagement attend l'aéroport.

Si la manutention croît dans le bilan du groupe Luxair, il n'en est pas de même pour le fret aérien. Ainsi, depuis novembre 2018, LuxairCargo a enregistré une baisse des volumes transportés. Alors que 957.000 tonnes de fret avaient transité par ses appareils, au cours de l'année record 2018, la masse a chuté à 880.000 tonnes en 2019. Soit cette fois un décrochage de 8%.

Aussi, les dirigeants se veulent prudents et annoncent un tonnage 2020 qui devrait plutôt se rapprocher des 846.000 tonnes. Les incertitudes régnant à l'horizon commercial mondial ne pouvant rendre les suppositions plus positives. L'évolution dans ce domaine n'est pas à prendre à la légère, l'activité commerciale du Findel assurant 5% dans le PIB luxembourgeois.

Soulagement, à plus long terme, l'Association du transport aérien international (IATA) pronostique une augmentation significative des volumes de fret circulant autour de la planète via les airs; une tendance dont Cargolux devrait bénéficier.

Wegen der globalen Handelskrise geht auch die Auslastung des Luxair-Cargocenters zurück. Photo: Guy Jalley

En faisant passer de huit à douze le nombre de places de parking pour les jumbos de fret, le Cargocenter a su évoluer positivement ces derniers temps. Eliminant par cet investissement un goulot d'étranglement majeur dans la manutention des produits à l'arrivée ou en partance du Grand-Duché.

S'il n'est toujours pas question d'agrandir le bâtiment logistique, Jean-Paul Gigleux a rappelé que l'infrastructure avait encore de la marge de manœuvre. Sa capacité maximale de traitement approchant le million de tonnes fret annuel.



Laurent Jossart, Alberto Kunkel et Jean-Paul Gigleux pilotent les différentes entités de LuxairGroup. Photo: Guy Jallay