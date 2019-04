Quelques jours après la sortie de l'ABBL et de l'ACA dénonçant la mise en oeuvre d'un 26e jour de repos légal «dans des secteurs régis par une convention collective de travail ayant plus de 25 jours», Aleba, OGBL et LCGB entendent «faire entendre raison» aux organisations patronales.

Les syndicats de la Place «déterminés» sur les congés

Jean-Michel HENNEBERT Quelques jours après la sortie de l'ABBL et de l'ACA dénonçant la mise en oeuvre d'un 26e jour de repos légal «dans des secteurs régis par une convention collective de travail ayant plus de 25 jours», Aleba, OGBL et LCGB entendent «faire entendre raison» aux organisations patronales.

La remise en question par le patronat du secteur bancaire et des assurances de l'implémentation d'un 26e jour de congés légal sur la Place n'aura pas manqué de faire réagir. Plus d'une semaine après le pavé dans la mare lancé par l'ABBL et l'ACA, l'Aleba aura été le premier à dénoncer des recommandations jugées «inacceptables».

Dans un communiqué publié mercredi, la principale organisation syndicale du secteur financier estime non seulement que cette prise de position «ne respecte ni la loi ni son esprit», mais également qu'elle peut être considérée comme «discriminante vis-à-vis des salariés plus âgés».

Il n'est pas concevable de faire une différence entre les salariés de la Place

Une référence aux recommandations patronales qui s'étonnaient de l'application de la nouvelle loi à toutes les catégories de personnels, notamment ceux de 50 ans et plus, bénéficiaires de dispositions spécifiques prévues dans les conventions collectives sectorielles. L'ABBL et l'ACA précisant que ces dernières leur octroyaient actuellement entre 36,5 et 38,5 jours de congés chaque année.

«Il n'est pas concevable de faire une différence entre les salariés de la Place», martèle de son coté Gabriel Di Letizia, président du LCGB-SESF, qui précise que «l'interprétation de la loi faite par l'ABBL et l'ACA sera mise à l'ordre du jour de la prochaine commission paritaire». Cette dernière, chargée de résoudre «les problèmes qui pourraient concerner l'application de la convention collective», doit se réunir le 7 mai prochain.

26e jour déjà entériné dans certaines banques

Pour Véronique Eischen, membre du bureau exécutif de l'OGBL, la prise de position patronale est jugée «d'autant plus étonnante qu'elle a été faite sans même une concertation avec les partenaires sociaux, ce qui n'est pas de nature à promouvoir le dialogue social».

Analyse partagée par Laurent Mertz, secrétaire général de l'Aleba, qui estime «que la décision du gouvernement doit être appliquée pour tous, et que les syndicats sont déterminés à se battre pour cela.» À l'heure actuelle, certaines banques ont d'ores et déjà appliqué la nouvelle législation à l'ensemble de leurs salariés.