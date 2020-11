Au Luxembourg, la grande distribution anticipe largement l'après-crise et nombreux sont les projets d'ouverture pour les années à venir. A croire que les magasins poussent plus vite encore que les acheteurs.

Les supermarchés reprennent l'offensive

Au Luxembourg, la grande distribution anticipe largement l'après-crise et nombreux sont les projets d'ouverture pour les années à venir. A croire que les magasins poussent plus vite encore que les acheteurs.

(pj avec Marco Meng) Officiellement, seuls Cora et Match ne prévoient aucune nouvelle ouverture dans un avenir proche. Mais pour leurs concurrents, le futur sera semé d'inaugurations de nouveaux points de vente. Ainsi, l'enseigne belge Colruyt ouvrira son cinquième supermarché au Grand-Duché courant 2021. Point de chute annoncé : Pommerloch. Une pièce de plus sur le grand échiquier du commerce grand-ducal.

Car demain, pour Colruyt, s'envisage aussi avec l'introduction de sa chaîne «Bio-Planet» au Luxembourg. En tout, le groupe belge estime qu'il pourrait gérer une dizaine de magasins dans le pays. Douze ans après l'ouverture de son premier commerce en terre luxembourgeoise, l'enseigne compte quatre sites de distribution employant près de 120 personnes. Mais le développement de la population au centre et au sud du pays constitue de nouvelles réserves de clientèle bien attirantes, alors autant réfléchir dès maintenant à sa stratégie future d'implantation.

Grandir. Depuis son arrivée en 2004 au Grand-Duché, le groupe Delhaize ne cesse de gagner des m2. 55 points de vente aujourd'hui (640 employés) et quatre nouveaux magasins attendus pour 2021 dont un à Capellen : voilà la situation actuelle. En 2019, la société a réalisé un bénéfice de 2,1 millions d'euros au Luxembourg, avec un chiffre d'affaires approchant les 180 millions. La dynamique est là et la chaîne belgo-néerlandaise n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.

Forcément, Cactus garde un œil sur cette concurrence. Certes, avec 61 supermarchés et plus de 4.400 employés, le troisième employeur du pays est omniprésent dans le paysage mais la bataille est féroce. Directeur général du groupe, Laurent Schonckert avance toutefois ses pions avec optimisme. Demain, le réseau des 33 Cactus Shoppi va être conforté par l'ouverture de nouveaux points de vente. Un nouvel accord est ainsi en passe d'être signé avec un groupe pétrolier pour s'implanter en stations-service. «Le cap des 40 Shoppi sera atteint dans les deux prochaines années», anticipe donc le responsable.

En 2023, Cactus prévoit également d'ouvrir un supermarché. Il est cette fois question de 3.000 m2, à Roodt-sur-Syre. Les travaux du futur magasin ont débuté en août, et permettront d'assurer une présence renforcée de la marque verte à l'est du pays. Et Laurent Schonckert d'assurer que Cactus, pour l'heure, ne rêve pas d'une expansion au-delà des frontières du Grand-Duché. «Ce qui est important, c'est plutôt d'avoir et de conserver de bons emplacements avec une zone de chalandise raisonnable».

Par contre, le détaillant entend marquer des points en produisant ses propres produits, via ses bouchers maison par exemple. Pour 2019, Cactus affichait un chiffre d'affaires de 778 millions d'euros, pour un bénéfice de 37 millions d'euros.

Dernier arrivé sur le champ de bataille commercial, Auchan n'entend a priori plus se lancer dans la création de grands magasins. L'expérience quelque peu décevante de la Cloche d'Or a pu refroidir les ardeurs du géant français du commerce de détail, qui gère l'ensemble du centre commercial par le biais de sa filiale immobilière Ceetrus et compte près de 1.200 employés.

«Nous continuerons à développer notre format MyAuchan en partenariat avec les stations Aral», assure par contre Sophie Morle, porte-parole de la société. Avec un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros l'an passé, Auchan Luxembourg a de nouveau enregistré une perte (-37 millions d'euros), comme en 2018 (-8 millions) et 2017 (-3,6 millions). Signe que même si la population croît dans le pays, attirer toujours plus de clients et dégager des marges reste un exercice délicat.

